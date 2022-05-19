Астролог рассказал, когда наступит самый жестокий период войны: после этого будет перелом

Известные астрологи с хорошей репутацией пользуются популярностью, ведь очень часто составляют прогнозы, которые действительно сбываются. Не один такой астролог уже составил прогноз и для Украины, а точнее по поводу войны и того, чем, а главное, когда она закончится. Говорят специалисты и о других аспектах этого тяжелого периода, например, где есть угроза сильных ракетных обстрелов, когда произойдет перелом в войне, какие города под наибольшей угрозой и так далее. Похожим прогнозом поделился астролог Дмитрий Уранус.





Астролог говорит, что жесточайший период войны еще впереди

Казалось бы куда еще жестче, но по мнению Дмитрия украинцы столкнутся с еще худшими ужасами. Самый тяжелый период наступит в конце мая и в июне, когда враг как можно сильнее будет мстит за новое оружие, которое Украине начнут массово отправлять благодаря ленд-лизу. В этот период вероятны частые ракетные обстрелы западных областей. Астролог говорит, что линия Марса проходит над Львовом, Тернополем, Ивано-Франковском и Черновцами. Достанется также Ужгороду и Волыни. Не будут прекращаться ракетные обстрелы и на остальной территории. Тем, кто до сих пор игнорирует воздушную тревогу, советуют ни в коем случае так больше не делать.

Перелом войны состоится летом

Июнь-июль-август — астролог считает, что в течение трех месяцев будет происходить постепенный перелом в войне. Будут вестись тяжелые бои и продолжаться сложные переговоры. Только к концу лета Вооруженные Силы Украины начнут преобладать и заметно оттеснять врага с оккупированных территорий.

Украина победит, но к этому моменту придется столкнуться с невиданной подлостью, уловками и всеми возможными и невозможными нарушениями международного права и военными преступлениями.