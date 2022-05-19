Астролог розповів, коли настане найжорстокіший період війни: після цього буде перелом

Відомі астрологи з гарною репутацією мають популярність, адже дуже часто складають прогнози, які дійсно збуваються. Не один такий астролог вже склав прогноз й для України, а точніше з приводу війни і того, чим, а головне коли вона закінчиться. Говорять спеціалісти й про інші аспекти цього важкого періоду, наприклад, де є загроза сильних ракетних обстрілів, коли трапиться перелом у війні, які міста під найбільшою загрозою і так далі. Схожим прогнозом поділився астролог Дмитро Уранус.





Астролог каже, що найжорстокіший період війни ще попереду

Здавалося б куди ще жорстокіше, але на думку пана Дмитра українці стикнуться із ще гіршими жахіттями. Найважчий період наступить наприкінці травня і в червні, коли ворог якомога сильно мститиме за нову зброю, яку Україні почнуть масово відправляти завдяки ленд-лізу. В цей період ймовірні часті ракетні обстріли західних областей. Астролог каже, що лінія Марсу проходить над Львовом, Тернополем, Івано-Франківськом та Чернівцями. Дістанеться й Ужгороду та Волині. Не припинятимуться ракетні обстріли й на решті території. Тим хто до цих пір ігнорує повітряну тривогу радять в жодному разі так більше не робити.

Перелом війни відбудеться літом

Червень-липень-серпень — астролог вважає, що протягом цих трьох місяців відбуватиметься поступовий перелом у війні. Вестимуться важкі бої і триватимуть складні переговори. Лише наприкінці літа Збройні Сили України почнуть переважати та помітно відтісняти ворога з окупованих територій.

Україна переможе, але до цього моменту доведеться зіштовхнутися з небаченою підлістю, хитрощами та всіма можливими й неможливими порушеннями міжнародного права і воєнними злочинами.