2500 гривен теперь могут получить не только переселенцы: список лиц существенно расширили
С тех пор как идет война, государство и международные гуманитарные организации пытаются материально поддерживать уязвимые категории населения. Следовательно, по 2000-3000 гривен ежемесячно получают внутриперемещенные лица, не имеющие возможности вернуться в свои дома, из-за активных боевых действий. Сейчас это касается восточных и южных областей. Ранее эту помощь получали и жители Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Сейчас переселенцам из этих областей перестали выплачивать деньги, но планируют начислять их другим категориям лиц. Перечень значительно расширили и эти люди уже скоро смогут подавать заявки в приложении “Дия”.
Об обновлении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Теперь помощь в размере 2500 гривен ежемесячно могут получать люди, проживающие на деоккупированных территориях, жители населенных пунктов, где продолжаются боевые действия, а также жители временно оккупированных территорий. То есть не только те, кто выехал с этих территорий, но и оставшиеся там. Причем речь не обо всей области, а о конкретных городах и селах.
Дополнительные деньги будут получать и многодетные семьи, и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, или есть усыновленные несовершеннолетние дети.
Всего в Украине сейчас выплачивают минимум пять видов пособия
По состоянию на сегодняшний день в Украине действует около пяти программ, организованных международными организациями. Все они ориентированы на ВПЛ и пострадавших в результате войны. Среди этих программ:
- Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ “Совместно”.
- Денежная помощь для ВПЛ от Агентства ООН по делам беженцев.
- Денежная помощь для ВПЛ от Всемирной продовольственной программы ООН.
- Денежная помощь для ВПЛ от Красного Креста и Минсоцполитики.
- Гуманитарная помощь от “Каритас”.
Более подробно об условиях получения этих выплат можно узнать на сайтах данных организаций.