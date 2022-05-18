2500 гривен теперь могут получить не только переселенцы: список лиц существенно расширили

С тех пор как идет война, государство и международные гуманитарные организации пытаются материально поддерживать уязвимые категории населения. Следовательно, по 2000-3000 гривен ежемесячно получают внутриперемещенные лица, не имеющие возможности вернуться в свои дома, из-за активных боевых действий. Сейчас это касается восточных и южных областей. Ранее эту помощь получали и жители Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Сейчас переселенцам из этих областей перестали выплачивать деньги, но планируют начислять их другим категориям лиц. Перечень значительно расширили и эти люди уже скоро смогут подавать заявки в приложении “Дия”.





Об обновлении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Теперь помощь в размере 2500 гривен ежемесячно могут получать люди, проживающие на деоккупированных территориях, жители населенных пунктов, где продолжаются боевые действия, а также жители временно оккупированных территорий. То есть не только те, кто выехал с этих территорий, но и оставшиеся там. Причем речь не обо всей области, а о конкретных городах и селах.



Дополнительные деньги будут получать и многодетные семьи, и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, или есть усыновленные несовершеннолетние дети.

Всего в Украине сейчас выплачивают минимум пять видов пособия

По состоянию на сегодняшний день в Украине действует около пяти программ, организованных международными организациями. Все они ориентированы на ВПЛ и пострадавших в результате войны. Среди этих программ:

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ “Совместно”. Денежная помощь для ВПЛ от Агентства ООН по делам беженцев. Денежная помощь для ВПЛ от Всемирной продовольственной программы ООН. Денежная помощь для ВПЛ от Красного Креста и Минсоцполитики. Гуманитарная помощь от “Каритас”.

Более подробно об условиях получения этих выплат можно узнать на сайтах данных организаций.