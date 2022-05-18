2500 гривень тепер можуть отримати не лише переселенці: перелік осіб суттєво розширили
Відколи триває війна держава та міжнародні гуманітарні організації намагаються матеріально підтримувати вразливі категорії населення. Відтак, по 2000-3000 гривень щомісяця отримують внутрішньо-переміщені особи, які не мають можливості повернутися у свої домівки, через активні бойові дії. Зараз це стосується східних та південних областей. Раніше цю допомогу отримували ще й мешканці Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Зараз переселенцям з цих областей припинили виплачувати гроші але планують нараховувати їх іншим категоріям осіб. Перелік значно розширили і ці люди вже незабаром зможуть подавати заявки в додатку “Дія”.
Про оновлення повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Відтепер допомогу у розмірі 2500 щомісяця можуть отримувати люди, які живуть на деокупованих територіях, мешканці населених пунктів, де тривають бойові дії, а також мешканці тимчасово окупованих територій. Тобто не лише ті, хто виїхав з цих територій, а й ті хто там залишився. Причому мова не про всю область, а за конкретні міста та села.
Додаткові гроші отримуватимуть й багатодітні сім’ї, та родини де виховуються діти з інвалідністю, або є усиновлені неповнолітні діти.
Загалом в Україні зараз виплачують мінімум п’ять видів допомоги
Станом на сьогодні в Україні діє близько п’яти програм, які організували міжнародні організації. Всі вони зорієнтовані на ВПО, та постраждалих внаслідок війни. Серед цих програм:
- Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ “Спільно”.
- Грошова допомога для ВПО від Агенції ООН у справах біженців.
- Грошова допомога для ВПО від Світової продовольчої програми ООН.
- Грошова допомога для ВПО від Червоного Хреста та Мінсоцполітики.
- Гуманітарна допомога від “Карітас”.
Детальніше про умови отримання цих виплат можна дізнатися на сайтах даних організацій.