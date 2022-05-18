2500 гривень тепер можуть отримати не лише переселенці: перелік осіб суттєво розширили

Відколи триває війна держава та міжнародні гуманітарні організації намагаються матеріально підтримувати вразливі категорії населення. Відтак, по 2000-3000 гривень щомісяця отримують внутрішньо-переміщені особи, які не мають можливості повернутися у свої домівки, через активні бойові дії. Зараз це стосується східних та південних областей. Раніше цю допомогу отримували ще й мешканці Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Зараз переселенцям з цих областей припинили виплачувати гроші але планують нараховувати їх іншим категоріям осіб. Перелік значно розширили і ці люди вже незабаром зможуть подавати заявки в додатку “Дія”.





Про оновлення повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Відтепер допомогу у розмірі 2500 щомісяця можуть отримувати люди, які живуть на деокупованих територіях, мешканці населених пунктів, де тривають бойові дії, а також мешканці тимчасово окупованих територій. Тобто не лише ті, хто виїхав з цих територій, а й ті хто там залишився. Причому мова не про всю область, а за конкретні міста та села.

Додаткові гроші отримуватимуть й багатодітні сім’ї, та родини де виховуються діти з інвалідністю, або є усиновлені неповнолітні діти.

Загалом в Україні зараз виплачують м інімум п’ять видів допомоги

Станом на сьогодні в Україні діє близько п’яти програм, які організували міжнародні організації. Всі вони зорієнтовані на ВПО, та постраждалих внаслідок війни. Серед цих програм:

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ “Спільно”. Грошова допомога для ВПО від Агенції ООН у справах біженців. Грошова допомога для ВПО від Світової продовольчої програми ООН. Грошова допомога для ВПО від Червоного Хреста та Мінсоцполітики. Гуманітарна допомога від “Карітас”.

Детальніше про умови отримання цих виплат можна дізнатися на сайтах даних організацій.