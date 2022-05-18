Сезон клещей: врачи напоминают, чего категорически нельзя делать при укусе

В конце весны в лесу, парках и просто в местах, где есть зеленые насаждения, активизируются клещи. Их укус могут быть очень опасными, ведь некоторые клещи являются возбудителями болезни Лайма. Но что делать, если клещ уже укусил, а срочно обратиться к врачу нет возможности? Медики напоминают порядок действий в таких ситуациях, говорят, что нужно делать, а чего категорически нет.





Что делать, если укусил клещ?

Для начала его нужно вытащить. Для этого возьмите пинцет, и очень аккуратно покрутите клеща, чтобы вытащить его целиком, и не разорвать. Вместо пинцета можно взять нить и попытаться вытащить клеща с помощью узелка. Если не удается, возьмите вату и намыльте ее, после чего приложите к укусу и легонько трите против часовой стрелки. Этот способ требует терпения, но клещ спустя некоторое время вылезет сам.



Если клеща успешно вытянуто, дальше промойте место укуса водой с мылом, обработайте антисептиком и просто наблюдайте. Полностью расслабиться можно только через месяц, а если к этому моменту проявились какие-то непонятные симптомы, все же нужно идти к врачу.

Чего делать категорически нельзя?

Нельзя вытаскивать клеща силой, то есть резко его тянуть, ведь голова может остаться в коже. Нельзя выдавливать и тем более поливать растительным маслом, как это часто рекомендуют в народе. Нельзя игнорировать укус и надеяться, что клещ со временем сам отпадет.

Кратко о болезни Лайма

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое передается человеку от клещей и не передается от человека к человеку. Болезнь имеет три стадии и при отсутствии должного лечения приводит к тяжелым состояниям. В частности, к поражению нервной системы, параличу, менингиту, поражению костно-мышечной системы и тому подобное.