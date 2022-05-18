Сезон кліщів: лікарі нагадують, чого категорично не можна робити при укусі

Наприкінці весни в лісі, парках і просто в місцях де є зелені насадження активізовуються кліщі. Їхні укусу можуть бути дуже небезпечними, адже деякі кліщі є збудниками хвороби Лайма. Але що робити, якщо кліщ вже вкусив, а терміново звернутись до лікаря немає можливості? Медики нагадують порядок дій в таких ситуаціях, кажуть, що треба робити, а що категорично ні.





Що робити, якщо вкусив кліщ?

Для початку його потрібно витягнути. Для цього візьміть пінцет, і дуже акуратно покрутіть кліща, щоб витягнути його цілим, і не розірвати. Замість пінцету можна взяти нитку і спробувати витягнути кліща з допомогою вузлика. Якщо не вдається, візьміть вату і намильте її, після чого прикладіть до місця укусу і легенько тріть проти годинникової стрілки. Цей спосіб вимагає терпіння, але кліщ через деякий час вилізе сам.

Якщо кліща успішно витягнено далі промийте місце укусу водою з милом, обробіть антисептиком і просто спостерігайте. Повністю розслабитися можна лише через місяць, а якщо до цього моменту проявилися якісь незрозумілі симптоми, все таки потрібно йти до лікаря.

Чого робити категорично не можна?

Не можна витягувати кліща силою, тобто різко його тягнути, адже голова може залишитися в шкірі. Не можна видавлювати і тим паче поливати олією, як це часто рекомендують в народі. Не можна ігнорувати укус і надіятись, що кліщ з часом сам відпаде.

Коротко про хворобу Лайма

Хвороба Лайма — це інфекційне захворювання, яке передається людині від кліщів, і не передається від людини до людини. Хвороба має три стадії і при відсутності належного лікування призводить до тяжких станів. Зокрема, до ураження нервової системи, паралічу, менінгіту, ураження кістково-м’язової системи та інше.