Багатьом українцям кардинально змінять умови нарахування пенсій

Під час війни пересічні громадяни не дуже сподівалися на якісь зміни в пенсійному законодавстві. І дійсно, всі зміни, які анонсує Міністерство соціальної політики стосуються лише військовослужбовців, чи їхніх родичів. Щоправда, влада поступово переходить й на інші версти населення, покращуючи соціальне забезпечення для тих категорій осіб, які відіграють важливу роль для країни, і потребують підтримки. Наприклад, на днях було анонсовано зміни стосовно нарахування пенсій для патронатних вихователів, прийомних батьків та вихователів в будинках сімейного типу. Ці особи відтепер матимуть більшу пенсію, адже держава платитиме за них єдиний соціальний внесок незалежно від того працюють вони, чи ні.





В Мінсоцполітики назвали таке рішення справедливим

Після війни потреба в таких людях стане ще гострішою, тому доцільно забезпечити їх кращим соціальним забезпеченням ніж це було до війни. Нагадаємо, що раніше ЄСВ держава платила лише за не працюючих батьків та вихователів. Тобто тепер ті, хто працює, по досягненні пенсійного віку матимуть в рази більшу виплату.

Відтепер дізнатися всю інформацію про свій стаж можна прямо у смартфоні

І ще одне з нововведень, яке Пенсійний Фонд України вже продемонстрував українцям. Створено мобільний додаток, який так і називається “Пенсійний фонд”. Завантаживши його і пройшовши авторизацію, користувач може дізнатися, який в нього стаж, чи сумлінно і у повному обсязі роботодавець сплачує страхові внески, і на яку пенсію претендує особа. Авторизація досить проста, навіть для людей похилого віку, але потрібно мати електронний підпис або мобільний банківський додаток. Крім базової інформації, в додатку також буде доступ до більшості послуг, які надає ПФУ.