Многим украинцам кардинально изменят условия начисления пенсий

Во время войны рядовые граждане не очень надеялись на какие-либо изменения в пенсионном законодательстве. И действительно, все изменения, которые анонсирует Министерство социальной политики, касаются только военнослужащих или их родственников. Правда, власть постепенно переходит и на другие версты населения, улучшая социальное обеспечение для тех категорий лиц, которые играют важную роль для страны и нуждаются в поддержке. Например, на днях были анонсированы изменения начисления пенсий для патронатных воспитателей, приемных родителей и воспитателей в домах семейного типа. Эти лица теперь будут иметь большую пенсию, ведь государство будет платить за них единый социальный взнос независимо от того работают они или нет.





В Минсоцполитики назвали такое решение справедливым

После войны потребность в таких людях станет еще острее, поэтому целесообразно обеспечить их лучшим социальным обеспечением, чем это было до войны. Напомним, что ранее ЕСВ государство платило только за не работающих родителей и воспитателей. То есть теперь работающие по достижении пенсионного возраста будут получать в разы большие выплаты.

Теперь узнать всю информацию о своем стаже можно прямо в смартфоне

И еще одно из нововведений, которое Пенсионный Фонд уже продемонстрировал украинцам. Создано мобильное приложение, которое так и называется “Пенсионный фонд”. Загрузив его и пройдя авторизацию, пользователь может узнать, какой у него стаж, добросовестно ли и в полном объеме работодатель уплачивает страховые взносы, и на какую пенсию претендует лицо. Авторизация достаточно проста, даже для пожилых людей, но нужно иметь электронную подпись или мобильное банковское приложение. Помимо базовой информации, в приложении также будет доступ к большинству услуг, предоставляемых ПФУ.