В июне многие украинцы получат доплату к пенсии: кому и сколько начислят?

На время войны все запланированные на 2022 год доплаты и перерасчеты приостановлены, несмотря на то, что в 2021 году анонсировалось более десятка разных доплат. Но некоторые выплаты оставили несмотря на боевые действия и критическое состояние экономики. Следовательно, остались доплаты, которые получают родственники военных, которые умерли в бою за Украину. Ну а в июне доплаты к основной пенсии ждут всех, кто родился, или тем более воевал во время Второй мировой войны.





Эти выплаты людям насчитывают каждый год

Каждый год в июне ветераны Второй мировой войны, дети войны, жертвы нацистских преследований и другие потерпевшие от тогдашних ужасающих событий получают от государства единовременную выплату. Из-за того, что в стране идет война, информацию о получателях этой доплаты не будут разглашать. Деньги придут вместе с основной пенсией.

Деньги получат все, кто имеет инвалидность в результате событий того времени. Речь о лицах, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, об узниках концлагерей, гетто и других подобных местах.

Выплаты будут следующими:

I группа инвалидности – 4 421 грн.

ІІ группа инвалидности – 3 906 грн.

ІІІ группа инвалидности – 3 391 грн.

Лица, принимавшие участие в боевых действиях, участники Революции Достоинства, а также лица, родившиеся в местах принудительного содержания получат по 1491 грн. Все, кто имеет особые заслуги перед Родиной, получат по 4421 грн.

По 966 гривен получат и родственники умерших во время тогдашних боевых действий. То есть жены/мужья умерших в бою за Родину, или еще живых, но с инвалидностью. Деньги будут выплачиваться при условии, что эти люди не вышли замуж или не женились повторно.