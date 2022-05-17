В червні чимало українців отримають доплату до пенсії: кому та скільки нарахують?

На час війни всі заплановані на 2022 рік доплати та перерахунки призупинено. Попри те, що у 2021 році анонсувалось понад десяток різних доплат. Та вже ж, деякі виплати залишили не зважаючи на бойові дії та критичний стан економіки. Відтак, залишились доплати, які отримують родичі тих військових, що померли в бою за Україну. Ну а в червні доплати до основної пенсії чекають на всіх, хто народився, чи тим паче воював під час Другої світової війни.





Ці виплати людям нараховують кожного року

Щороку в червні ветерани Другої світової війни, діти війни, жертви нацистських переслідувань та інші потерпілі від тодішніх жахливих подій, отримують від держави одноразову виплату. Через те, що в країні триває війна, інформацію про отримувачів цієї доплати не розголошуватимуть. Гроші прийдуть разом з основною пенсією.

Гроші отримають всі, хто має інвалідність внаслідок тодішніх подій. Мова про осіб, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років, про в’язнів концтаборів, гетто і інших подібних місць. Виплати будуть наступними:

І група інвалідності — 4 421 грн.

ІІ група інвалідності — 3 906 грн.

ІІІ група інвалідності — 3 391 грн.

Особи, які приймали участь в бойових діях, учасники “Революції Гідності”, а також особи, які народилися в місцях примусового утримання отримають по 1 491 грн. Всі, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають по 4 421 грн.

По 966 гривень отримають й родичі тих, хто помер під час тодішніх бойових дій. Тобто Жінки/чоловіки тих, хто помер в бою за Батьківщину, або ще живе, але з інвалідністю. Гроші виплачуватимуть за умови, що ці люди не вийшли заміж, чи не одружилися повторно.