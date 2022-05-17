Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря: названо небезпечні дати

Практично кожного місяця Землю накривають потужні магнітні бурі. Людям рекомендують завчасно відмічати ці дні в календарі, щоб потім розуміти, що з ними відбувається і чого самопочуття таке погане. Магнітна буря червоного рівня здатна спровокувати навіть інсульт чи інфаркт, не говорячи вже про загальне нездужання, головні болі та дратівливість. І от, фахівці назвали чергові небезпечні дати. Кінець травня супроводжуватиметься одразу кількома бурями різної інтенсивності. Одна з них не пройде непоміченою для жодної людини на Землі.





Бурі відбудуться 20, 24 та 25 травня

Одразу три геомагнітні коливання гостро відчує на собі все людство. Перші буря триватиме лише кілька годин, і відбудеться це вже 20 травня. Друга буря також триватиме не довго, але буде доволі інтенсивною (24 травня). Ну а найбільший пік активності припадає на 25 травня, і що найгірше ця буря триватиме аж три дні: 25-26-27 травня. Це дійсно небезпечний період, тож всім хто вразливий до подібного, треба дуже себе поберегти.

Лікарі рекомендують робити певні профілактичні дії

Медики рекомендують всім, а особливо особам з хронічними захворюваннями, хворобами серця та літнім людям, дотримуватись в ці дні особливого режиму. Вставайте не пізніше і не раніше 8 ранку, якщо є така можливість. Прийміть контрастний душ і перекусіть чимось легким. Взагалі, в період магнітних бур не можна їсти гостре, жирне, смажене та копчене. А ще слід зменшити кількість кофеїну, і категорично не можна вживати спиртного. Також, в ці дні протипоказані будь-які стресові ситуації. Не беріться за багато справ одночасно, адже продуктивність буде низькою, і ви дуже швидко відчуєте втому та ще більше погіршення самопочуття. Від будь-яких нервових потрясінь може розпочатися мігрень, нудота чи навіть панічна атака, якщо до них є схильність.