Украинцы в возрасте могут рассчитывать на новые выплаты от государства

В Украине наиболее уязвимым группам населения собираются назначить дополнительные денежные выплаты. Переговоры с международными организациями, которые могут предоставить необходимое финансирование, уже ведутся в Министерстве социальной политики Украины.





О попытках создать новые программы выплат для украинцев во время войны рассказала глава Минсоца Марина Лазебная. Чиновница также уточнила, какие именно категории граждан могут рассчитывать на очередные денежные поступления. В частности, это:

малообеспеченные пожилые граждане;

многодетные семьи;

семьи с детьми-инвалидами.

Для каждой категории назначат ответственную за нее международную организацию, которая возьмет на себя расходы на помощь. Поддержать украинцев уже согласились: УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, Всемирная продовольственная программа, а также Международная организация по миграции.

С этими организациями Минсоцполитики уже согласовало оказание помощи на сумму в 9,6 миллиарда гривен. Указанную сумму используют для предоставления денежной помощи более 2 миллионам граждан льготных категорий. Сумма одной выплаты составит от 2,2 до 2,5 тыс. грн. По некоторым программам помощь будет одноразовой, в других – сроком до 3 месяцев.

Однако останавливаться на этом результате в ведомстве не планируют. Марина Лазебная подтвердила, что министерство продолжит привлекать новые и новые международные организации, которые могут и желают поддержать украинцев в этот сложный период.

Напомним, что в Украине уже сейчас активно оказывают поддержку гражданам, пострадавшим от военных действий и вынужденным покинуть свои дома. В настоящее время как внутренне перемещенные лица уже зарегистрировано более 2,8 миллионов человек. Они имеют право на получение выплат в сумме 2 тыс. грн – для взрослых, и 3 тыс. грн – для детей и инвалидов. Кроме того, украинцам продолжают погашать все виды социальной помощи, которые предусмотрены законом, в частности пенсии, субсидии, а также льготы на оплату комуслуг.