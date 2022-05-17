Українці у віці можуть розраховувати на нові виплати від держави

В Україні найбільш вразливим групам населення збираються призначити додаткові грошові виплати. Переговори із міжнародними організаціями, що можуть надати необхідне фінансування, вже ведуть у Міністерстві соціальної політики України.





Про спроби створити нові програми виплат для українців під час війни розповіла очільниця Мінсоцу Марина Лазебна. Посадовиця також уточнила, які саме категорії громадян можуть розраховувати на чергові грошові надходження. Зокрема, це:

малозабезпечені громадяни похилого віку;

багатодітні родини;

родини з дітьми-інвалідами.

Для кожної категорії призначать відповідальну за неї міжнародну організацію, яка й візьме на себе витрати на допомогу. Наразі підтримати українців вже погодилися: УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Всесвітня продовольча програма, а також Міжнародна організація з міграції.

Із цими організаціями Мінсоцполітики вже узгодила надання допомоги на суму в 9,6 мільярда гривень. Зазначену суму використають для надання грошової допомоги більш ніж 2 мільйонам громадян пільгових категорій. Сума однієї виплати складатиме від 2,2 до 2,5 тис. грн. За деякими програмами допомога буде одноразовою, за іншими – терміном до 3 місяців.

Та зупинятися на цьому результаті у відомстві не планують. Марина Лазебна підтвердила, що міністерство продовжить залучати нові й нові міжнародні організації, які мають змогу і бажання підтримати українців у цей складний період.

Нагадаємо, що в Україні вже зараз активно надають підтримку громадянам, які постраждали від військових дій та змушені були покинути свої домівки. Наразі як внутрішньо переміщені особи вже зареєстровано понад 2,8 мільйона осіб. Вони мають право на отримання виплат у сумі 2 тис. грн – для дорослих, та 3 тис. грн – для дітей та інвалідів. Окрім того українцям продовжують гараховувати усі види соціальної допомоги, передбачені законом, зокрема пенсії, субсидії та пільги на оплату компослуг.