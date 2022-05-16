Названы пять женских имен, которые ассоциируются у мужчин с роковыми красотками

Обычно имя любимого человека всегда самое лучшее и самое любимое. Но есть ряд имен, привлекающих даже чужих людей. Происходит это на подсознательном уровне и благодаря специальным звукам, имеющимся в имени. Эзотерики назвали пять женских имен, буквально сводящих мужчин с ума. Произнося эти имена, мужчины сразу представляют красивую и сексуальную женщину. Часто именно так и есть.





Анна

Имя Анна нравится многим из-за большого количества гласных звуков. Специалисты говорят, что именно эти звуки обладают сексуальной энергией. А еще Анны обычно хорошие, нежные и верные жены. Они всегда волшебно выглядят, опрятны и ухожены. У мужчин с именем Анна – лучшие ассоциации.

Анжелика

Это несколько экзотическое имя, которое рисует в мужском воображении этакую ​​роковую соблазнительницу. Возможно, этому образу помог одноименный и очень известный фильм. Мужчинам очень интересно продолжать с Анжеликами знакомство и обычно они не разочаровываются. Это невероятно умные, хитрые и красивые женщины.

Елена

Леночки покоряют мужчин своей мнимой слабостью. Мужчины почему-то видят Елену очень слабой, хрупкой, такой, которую нужно защищать и оберегать. Им это нравится. Хотя на самом деле Елены очень сильные личности, но в силу своей мудрости они не будут демонстрировать это партнеру.

Лилия

Это женщины с отличным чувством юмора, настоящие кокетки, умеющие изящно флиртовать и сводить мужчин с ума. У сильного пола Лилия ассоциируется с цветком, потому и отношение у них обычно особенное.

Юлия

Имя Юля имеет очень нежное звучание, мужчины произнося его, как будто бы смакуют вкусное дорогое вино. Нравятся им и владелицы этого имени. Очень часто это черноглазые, хрупкие красавицы с проникновенным умом, острым язычком и доброй душой.