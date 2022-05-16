Названо п’ять жіночих імен, які асоціюються у чоловіків з фатальними красунями

Зазвичай ім’я коханої людини завжди найкраще і найулюбленіше. Але є ряд імен, які приваблюють навіть чужих людей. Відбувається це на підсвідомому рівні і завдяки спеціальним звукам, які є в імені. Езотерики назвали п’ять жіночих імен, які буквально зводять чоловіків з розуму. Вимовляючи ці імена, чоловіки одразу ж уявляють красиву та сексуальну жінку. Часто саме так і є.





Анна

Ім’я Анна подобається багатьох через велику кількість голосних звуків. Спеціалісти кажуть, що саме ці звуки мають сексуальну енергію. А ще Анни це зазвичай добрі, ніжні та вірні дружини. Вони завжди чарівно виглядають, охайні та доглянуті. В чоловіків з іменем Анна — найкращі асоціації.

Анжеліка

Це дещо екзотичне ім’я, яке малює в чоловічій уяві таку собі фатальну спокусницю. Можливо цьому образу посприяв однойменний та дуже відомий фільм. Чоловікам дуже цікаво продовжувати з Анжеліками знайомство і зазвичай вони не розчаровуються. Це дуже розумні, хитрі та красиві жінки.

Олена

Оленки підкорюють чоловіків своєю уявною слабкістю. Чоловіки чомусь бачать Олену дуже слабкою, тендітною, такою яку треба захищати і оберігати. Їм це подобається. Хоча насправді Олени дуже сильні особистості, але в силу своєї мудрості, вони не демонструватимуть це партнеру.

Лілія

Це жінки з відмінним почуттям гумору, справжні кокетки, які вміють витончено фліртувати та зводити чоловіків з розуму. У сильної статі Лілія асоціюється з квіткою, тому й відношення у них зазвичай особливе.

Юлія

Ім’я Юля має дуже ніжне звучання, чоловіки вимовляючи його наче смакуюють дороге вино. Подобаються їм і власниці цього імені. Дуже часто це чорноокі, тендітні красуні з проникливим розумом, гострим язичком та доброю душею.