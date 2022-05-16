Лікарі розповіли, як розрізнити здорову лінь від тої, що сигналізує про серйозне захворювання

Кожна людина час від часу стикається з лінощами. Це цілком нормально, що інколи нам не хочеться виконувати якісь свої обов’язки, займатися спортом, чи банально працювати або навчатися. Психіатри стверджують, що лінь це нормально, адже це захисна реакція організму, яка попереджає перевтому. Але є ситуації, коли здорова лінь поступово перетворюється у іншу, ту яка вже не про нормальність. Ту, яка сигналізує про проблеми зі здоров’ям і їх слід негайно вирішувати.





Здорова лінь піддається контролю, а хвороблива — ні

Перша і основна відмінність здорової ліні та тої, що є симптомом хвороби — можливість її контролювати. Здорову лінь ви можете контролювати і при сильній потребі ви таки візьмете себе в руки і все зробите. Лінь, яка є симптомом хвороби взяти під контроль практично неможливо. Вона сильніша за вас.

Друга відмінність — це періодичність. Здорова лінь наступає час від часу, змінюється з періодами активності, а ще часто наступає ввечері після робочого дня, або на вихідних, коли підсвідомо ви розслаблені. Хвороблива лінь з вами на постійній основі. Це стан з яким ви прокидаєтесь, проводите день і засинаєте. Це вже має стати тривожним дзвіночком, а якщо вам не під силу виконати навіть банальні справи, як от привести себе в порядок, чи сходити в магазин, то пора до лікаря.

Лікарі рекомендують розпочати з трьох важливих пунктів

Якщо ви відчуваєте, що з вами щось не те, і та лінь які ви відчуваєте не є нормальною, то зверніться до спеціалістів. Для початку потрібно перевірити щитоподібну залозу. Якщо показники в нормі, далі вам шлях до психолога. Він зможе виключити або підтвердити факт наявності депресії. Ну і якщо вона таки є, то вам до психіатра, який зможе назначити відповідне лікування.