Украдены деньги с карточки, которой несколько месяцев никто не пользовался: что говорит ПриватБанк?

Владельцы банковских карточек довольно часто становятся жертвами аферистов, но как утверждают представители банков — исключительно по собственной неосторожности. Мол люди передают лишние данные посторонним лицам, не проверяют надежность сайтов на которых совершают покупки, а еще общаются по телефону с подозрительными лицами, которые могут представиться работниками финучреждения. Но что делать, если деньги исчезли с карты, которой вообще никто несколько месяцев не пользовался? Как случился слив данных в таком случае?





Украинка, находящаяся за границей, поделилась печальной историей

На сайте Минфина, где люди часто оставляют свои истории/отзывы или жалобы на украинские банки, появился очередной рассказ. Написала его пенсионерка, которая сейчас находится за границей и на днях, ночью с ее карты (ПриватБанк) поэтапно было списано более 35 000 гривен. Женщина говорит, что это вся ее пенсия за последние полгода и сейчас она в отчаянии, потому что других денег у нее нет. Также потерпевшая добавила, что с начала войны картой не пользовалась, данные никому не передавала, карточка была постоянно при ней.

В банке ответ довольно стандартный

В Приватбанке отреагировали на заявку и сказали, что начнут расследование куда же исчезли средства. Продлится оно до шести месяцев. На данный момент карта заблокирована, чтобы мошенники не совершили с ней еще каких-либо неправомерных действий, например, не оформили кредит. Относительно того, как так случилось, у банка ответ стандартный. Данные с карты могли подсмотреть охранники в магазине, камеры видеонаблюдения или даже находящиеся рядом люди. Также, сейчас украинцы довольно часто используют банковские карты, чтобы авторизироваться в различных приложениях, программах и т.д. Такие программы нужно очень хорошо проверять, ведь за многими интернет-ресурсами часто сидят аферисты.