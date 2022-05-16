Вкрадено гроші з картки, якою кілька місяців ніхто не користувався: що каже Приватбанк?

Власники банківських карток досить часто стають жертвами аферистів, але як стверджують представники банків — виключно через власну необережність. Мовляв люди передають зайві дані стороннім особам, не перевіряють надійність сайтів на яких здійснюють покупки, а ще спілкуються по телефону з підозрілими особами, які можуть представитись працівниками фінустанови. Та що робити, якщо гроші зникли з картки, якою взагалі ніхто кілька місяців не користувався? Як трапився злив даних у такому випадку?





Українка, яка перебуває закордоном поділилася сумною історією

На сайті Мінфіну, де люди часто залишають свої історії/відгуки чи скарги на українські банки, з’явилася чергова розповідь. Написала її пенсіонерка, яка зараз перебуває закордоном і на днях, вночі з її картки (ПриватБанк) поетапно було списано понад 35 000 гривень. Жінка каже, що це вся її пенсія за останні пів року і зараз вона у розпачі, так як інших грошей в неї немає. Також потерпіла додала, що від початку війни карткою не користувалася, дані нікому не передавала, картка була постійно при ній.

В банку відповідь доволі стандартна

В Приватбанку відреагували на заявку, і сказали, що розпочнуть розслідування куди ж зникли кошти. Триватиме воно до шести місяців. На даний момент картка заблокована, щоб шахраї не вчинили з нею ще якихось неправомірних дій, наприклад не оформили кредит. Щодо того, як так трапилося, в банку відповідь стандартна. Дані з картки могли підглянути охоронці в магазині, камери відеоспостереження, чи навіть люди, які перебувають поруч. Також, зараз українці доволі часто використовують банківські картки щоб авторизуватися у різноманітних додатках, програмах тощо. Такі програми тре дуже добре перевіряти, адже за багатьма інтернет-ресурсами часто сидять аферисти.