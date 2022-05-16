Чем не должна пахнуть женщина: мужчины назвали пять ненавистных им ароматов

Иногда женщина, чтобы понравиться мужчине, откровенно может переборщить с макияжем, не угадать с одеждой, или с запахом. Оказывается, есть несколько ароматов, которые у мужчин вызывают отвращение. Причем касается это большей части представителей сильного пола. Чем по их мнению женщина точно не должна пахнуть? Рассказываем.





Мужскими духами

Сейчас есть очень много унисекс духов, которые вроде бы подходят и девушкам, и мужчинам. Имеют они довольно интересный запах, но все же более приближенный к мужскому. Некоторые девушки и вовсе могут надушиться мужскими духами, мол им они нравятся. Но, если вы планируете идти на свидание, то лучше откажитесь от таких ароматов. Мужчин это очень отталкивает и напрягает.

Однотонные и ярко выраженные ароматы

Например, спрей с ароматом лаванды, ванили или кокоса. Женщинам такое иногда нравится, но в большинстве случаев этим запахом проникает не только женщина, а и весь радиус вокруг нее на расстоянии минимум километра. Такое мужчинам не нравится, легкий невесомый шлейф духов был бы гораздо приятнее.

Слишком сладкие духи

Здесь конечно все индивидуально, но большинство опрошенных мужчин заявили, что предпочтут свежие и чистые ароматы, а не слишком сладкие от которых уже через час начинает болеть голова.

Средства для укладки

Мужчины очень любят нюхать чистые женские волосы, которые пахнут свежестью и шампунем. Если от шевелюры несет лаком или гелем, то это только отталкивает.

Алкоголь и сигареты

Ну и в завершение, абсолютное большинство мужчин ненавидят, если от женщины пахнет сигаретным дымом, или алкоголем. Это мол очень не сексуально, не женственно и совсем не настраивает на нужный романтический лад. Более того, некоторые слыша такой запах автоматически считают, что такая девушка не надежна и серьезные отношения начинать с ней вряд ли стоит.