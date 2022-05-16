Чим не повинна пахнути жінка: чоловіки назвали п’ять ненависних їм ароматів

Інколи жінка, щоб сподобатися чоловіку відверто може переборщити з макіяжем, не вгадати з одягом, або й з запахом. Виявляється, є кілька ароматів, які у чоловіків викликають відразу. Причому стосується це більшої частини представників сильної статі. То чим на їхню думку жінка точно не повинна пахнути? Розповідаємо.





Чоловічими парфумами

Зараз є дуже багато унісекс парфумів, які начебто підходять і дівчатам, і чоловікам. Мають вони досить цікавий запах, але все ж таки більш наближений до чоловічого. Деякі дівчата й зовсім можуть пшикнутись чоловічими духами, мовляв їм вони подобаються. Ну якщо ви плануєте йти на побачення, то краще відмовтесь від таких ароматів. Чоловіків це дуже відштовхує і напружує.

Однотонні та яскраво виражені аромати

Наприклад, спрей з ароматом лаванди, ванілі, чи кокоса. Жінкам таке іноді подобається, але в більшості випадків цим запахом просочується не лише жінка, а весь радіус навколо неї на відстані мінімум кілометра. Таке чоловікам не подобається, легкий невагомий шлейф парфумів був би набагато приємнішим.

Надто солодкі парфуми

Тут звісно все індивідуально, але більшість опитаних чоловіків заявили, що нададуть перевагу свіжим та “чистим” ароматам, а не занадто солодким від яких вже через годину починає боліти голова.

Засоби для укладки

Чоловіки дуже полюбляють нюхати чисте жіноче волосся, яке пахне свіжістю та шампунем. Якщо від шевелюри несе лаком або гелем, то це лише відштовхує.

Алкоголь і сигарети

Ну і на завершення, абсолютна більшість чоловіків ненавидять якщо від жінки тхне сигаретним димом, чи алкоголем. Це мовляв дуже не сексуально, не жіночно і зовсім не налаштовує на потрібний романтичний лад. Ба більше, дехто чуючи такий запах автоматично вважає, що така дівчина не надійна і серйозні стосунки розпочинати з нею навряд чи варто.