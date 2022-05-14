Они уничтожат друг друга: названы четыре пары знаков, которым нельзя создавать семью

Какой бы сильной ни была страсть в начале отношений, иногда в семейной жизни все начинает идти кувырком. Партнеры ссорятся, и чем дальше тем сильнее. Морально угнетают друг друга и постепенно становятся максимально несчастливыми вместе. Если и у вас так, возможно, вы создали пару с наиболее не подходящим для вас знаком Зодиака? Таких пар насчитывается минимум четыре. Им противопоказано быть вместе.





Скорпион и Лев

Эти отношения заканчиваются нервными срывами и истериками, а нередко визитами к психологу. Это два лидера, которые никогда не смогут пойти на уступки. Лев хочет покорять, а Скорпион ненавидит, когда над ним властвуют. Постоянная ревность, постоянные ссоры и грандиозный развод спустя несколько лет совместной жизни.

Водолей и Козерог

Козерог консервативный, поэтому сначала романтичный и нежный Водолей ему понравится. Но со временем, инфантильность, которая присутствует у Водолеев, надоест Козорогам и те начнут на все раздражаться. Последней каплей станет тот факт, что Козерог вынужден сам решать абсолютно все семейные проблемы.

Весы и Рыбы

Эти знаки очень похожи и это станет основной проблемой. Сначала они будут думать, что нашли идеального партнера, но все подводные камни станут очевидными. Ни один из них не будет проявлять ни в чем инициативы, потому что просто не умеет этого делать, но потребует от партнера. Эта пара ничего не добьется вместе, да еще и погрязнет в проблемах, ведь ни один из них не слишком умеет их решать.

Стрелец и Телец

Они отличные друзья, коллеги, но не пара. У них совсем не будут складываться отношения, ведь Телец видит мир консервативным и семью тоже. Стрелец же не хочет жить по старым стандартам и не против экспериментов. Телец их терпеть не может.