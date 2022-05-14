Вони знищать один одного: названо чотири пари знаків, яким не можна створювати сім’ю

Якою сильною не була би пристрасть на початку відносин, інколи у сімейному житті все починає йти шкереберть. Партнери сваряться, і чим далі тим дужче. Морально пригнічують один одного, та поступово стають максимально нещасливими разом. Якщо й у вас так, можливо ви створили пару з найбільш не підходящим для вас знаком Зодіаку? Таких пар налічується мінімум чотири. Їм протипоказано бути разом.





Скорпіон та Лев

Ці стосунки закінчуються нервовими зривами та істериками, а нерідко й візитами до психолога. Це два лідери, які ніколи не зможуть піти на поступки. Лев хоче підкорювати, а Скорпіон ненавидить, коли над ним владарюють. Постійна ревність, постійні сварки і грандіозне розлучення через кілька років спільного життя.

Водолій та Козоріг

Козоріг консервативний, тому спочатку романтичний та ніжний Водолій йому сподобається. Але з часом, інфантильність, яка присутня у Водоліїв набридне Козорогам і ті почнуть на все дратуватися. Останньою краплею стане той факт, що Козоріг змушений буде сам вирішувати абсолютно всі сімейні проблеми.

Ваги та Риби

Ці знаки дуже схожі і це й стане основною проблемою. Спочатку вони думатимуть, що знайшли ідеального партнера, але згодом всі підводні камені стануть очевидними. Жоден з них не проявлятиме ні в чому ініціативи, бо просто не вміє цього робити, але вимагатиме від партнера. Ця пара нічого не доб’ється разом, та ще й загрузне у проблемах, адже жоден з них не надто вміє їх вирішувати.

Стрілець та Телець

Вони чудові друзі, колеги, але не пара. В них зовсім не складатимуться стосунки, адже Телець бачить світ консервативним і сім’ю теж. Стрілець же не хоче жити за старими стандартами і не проти експериментів. Телець їх терпіти не може.