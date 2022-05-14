Названо знаки Зодіаку, які цьогоріч мають всі шанси виграти у лотерею

Астрологи впевнені, по даті народження та по знаку Зодіаку під котрим народилася людина, можна чимало розповісти про її долю. Про успіхи та невдачі, про злети та падіння і навіть про шанси виграти у лотерею. Так от, у 2022 році одразу п’ять представників зодіакального кругу мають шанс зірвати якщо не джек-пот, то просто солідний приз.





Скорпіон

На першому місці Скорпіони, яким в принципі дуже часто щастить. Вони можуть знайти солідну купюру, їм можуть дати набагато більше здачі в магазині, ніж потрібно і так далі. В лотереях ці щасливчики теж виграють, а у 2022 році таких шансів буде багато.

Водолій

Водолії не такі везучі, як Скорпіони, але їм теж досить часто щастить. Для того, щоб Водолій міг отримати бажане, йому потрібно відволіктися від омріяної цілі, зосередитись на чомусь іншому, не зациклюватись і все одразу ж прийде саме по собі.

Стрілець

Стрільці невиправні оптимісти напевно тому удача їх так любить. Вони можуть знайти на вулиці 100 гривень, купити за них лотерейний квиток і виграти ще 1000. Стрільці інколи й самі дивуються тому, як їм щастить. І справа саме у везінні, тобто у ситуаціях, де від людини нічого не залежить, а грає роль лише випадок.

Риби

Риби зовсім не азартні, а ще не люблять ризикувати, але цього року астрологи наполегливо рекомендують спробувати хоча б один раз. Купіть лотерейний квиток тоді, коли вам підкаже це інтуїція і от побачите, швидше за все він буде виграшним. Головне не зловживайте, адже можете більше програти ніж виграти.

Діва

Діви самі ніколи не куплять лотерейних квитків, адже вважають, що це марна трата грошей. Але їм можуть їх подарувати. Можливо це буде не лотерейний квиток, а щось інше. Головне не соромтесь забрати собі цей виграш, він ваш по праву.