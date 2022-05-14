ПФУ переходит в смартфон: пенсионеров призывают регистрироваться в новом приложении

Вокруг сплошная диджитализация так что не удивительно, что и услуги, которые предоставляет Пенсионный Фонд Украины, теперь можно получить прямо в смартфоне. Специально для ПФУ создано мобильное приложение “Пенсионный фонд”, которое можно скачать на телефон или планшет и пользоваться всеми привилегиями современных технологий. Услуги, доступные в приложении представлены в широком перечне.





О создании приложения сообщили на официальной странице ПФУ в Фейсбуке

Приложение будет полезно не только пенсионерам, но и всем другим украинцам, которые хотят посмотреть, какой у них стаж, исправно ли работодатель платит налоги и т.д. Среди услуг, которые доступны, следующее:

Доступ к электронным сервисам Пенсионного Фонда Украины.

Доступ ко всем данным персональной учетной карты: информация о заработной плате, наличном страховом стаже, уплаченные в пользу лица взносы и прочее.

Дополнительный контроль за уплатой страхователями страховых взносов.

Доступ к электронной трудовой книжке.

Доступ к листам нетрудоспособности.

Доступ к данным электронного пенсионного дела.

Возможность подать заявление на назначение или перерасчет пенсий.

Возможность подать заявление на оформление пенсионного удостоверения.

Представление данных к внесению изменений в пенсионное дело.

Получение и погрузка электронных документов из Реестра застрахованных лиц.

Верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете.

Представление обращения (запроса, предложения).

Пересмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в т. ч. прикрепленные к обращениям документы.

Получение и пересмотр сообщений Пенсионного фонда Украины.

По состоянию на 12 мая приложение уже установило более полумиллиона украинцев и не только установили, но и полноценно зарегистрировались. Сделать это можно с помощью электронной подписи или средствами Интегрированной системы электронной идентификации GOV ID с использованием технологии Bank ID.