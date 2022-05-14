ПФУ переходить у смартфон: пенсіонерів закликають реєструватися у новоствореному додатку
Навколо суцільна діджиталізація тож не дивно, що й послуги, які надає Пенсійний Фонд України тепер можна отримати прямо у смартфоні. Спеціально для ПФУ створено мобільний додаток “Пенсійний фонд”, який можна завантажити на телефон або планшет і користуватися всіма привілеями сучасних технологій. Послуги, які доступні у додатку представлені у широкому переліку.
Про створення додатку повідомили на офіційній сторінці ПФУ у Фейсбук
Додаток буде корисним не лише пенсіонерам, а й всім іншим українцям, які хочуть подивитися, який у них стаж, чи справно роботодавець сплачує податки, тощо. Серед послуг, які наразі доступні, наступне:
- Доступ до електронних сервісів Пенсійного Фонду України.
- Доступ до усіх даних персональної облікової картки: інформація про заробітну плату, наявний страховий стаж, сплачені на користь особи внески та інше.
- Додатковий контроль за сплатою страхувальниками страхових внесків.
- Доступ до електронної трудової книжки.
- Доступ до листків непрацездатності.
- Доступ до даних електронної пенсійної справи.
- Можливість подати заяву на призначення або перерахунок пенсій.
- Можливість подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення.
- Подання даних до внесення змін до пенсійної справи.
- Отримання та завантаження електронних документів з Реєстру застрахованих осіб.
- Верифікація документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті.
- Подання звернення (запиту, пропозиції).
- Перегляд стану опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в т. ч. прикріплених до звернень документів.
- Одержання та перегляд повідомлень від Пенсійного фонду України.
Станом на 12 травня додаток вже встановило понад пів мільйона українців, і не лише встановили, а й повноцінно зареєструвалися. Зробити це можна з допомогою електронного підпису, або ж засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації GOV ID з використанням технології Bank ID.