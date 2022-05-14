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В июне много праздников: стало известно, сколько выходных будут иметь украинцы

15.05.2022
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В июне в Украине всегда было как минимум два дополнительных выходных: Троица (религиозный праздник) и День Конституции (государственный праздник). В обычное время украинцы отдыхали бы, а затем отрабатывали эти дни по субботам. Но сейчас в стране война и внедрено военное положение, так что и с выходными не все однозначно. Будем ли отдыхать?


Если и дальше будет продолжаться военное положение, никаких выходных не будет

Троица в этом году будет 12 июня, это всегда воскресенье, ведь праздник зависим от Пасхи, и празднуется на 50 день после Пасхи. В понедельник обычно был выходной. Следующий праздник с дополнительным выходным – это День Конституции. В 2022 году это вторник, то есть украинцы могли бы отдыхать сразу четыре дня подряд, а понедельник отработать в какую-нибудь субботу. Но по закону “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” все эти выходные отменяются. Если же военное положение в мае не будет продлено, то выходные будут.

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В июне праздник почти каждый день

В целом, июнь очень богат праздниками и тем кто любит праздновать можно делать это почти каждый день. Список следующий:

  • 1 июня – День защиты детей
  • 4 июня – Международный день защиты невинных детей – жертв агрессии
  • 5 июня – Всемирный день окружающей среды
  • 6 июня – День журналиста
  • 8 июня – Всемирный день океанов
  • 9 июня – День друзей
  • 12 июня – Троица
  • 14 июня – Всемирный день донора
  • 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня – День участкового инспектора полиции
  • 19 июня – День медицинского работника и День фермера
  • 20 июня – Всемирный день беженцев
  • 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня – День государственной службы ООН и День государственной службы Украины
  • 25 июня – Международный день моряка и День таможенника Украины
  • 26 июня – Международный день ООН в поддержке жертв пыток и Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 28 июня – День Конституции Украины

Почти все эти праздники украинцам известны и большинство их хотя бы скромно, но празднуют.

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15.05.2022
1 хвилина на прочитання
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