В июне много праздников: стало известно, сколько выходных будут иметь украинцы

В июне в Украине всегда было как минимум два дополнительных выходных: Троица (религиозный праздник) и День Конституции (государственный праздник). В обычное время украинцы отдыхали бы, а затем отрабатывали эти дни по субботам. Но сейчас в стране война и внедрено военное положение, так что и с выходными не все однозначно. Будем ли отдыхать?





Если и дальше будет продолжаться военное положение, никаких выходных не будет

Троица в этом году будет 12 июня, это всегда воскресенье, ведь праздник зависим от Пасхи, и празднуется на 50 день после Пасхи. В понедельник обычно был выходной. Следующий праздник с дополнительным выходным – это День Конституции. В 2022 году это вторник, то есть украинцы могли бы отдыхать сразу четыре дня подряд, а понедельник отработать в какую-нибудь субботу. Но по закону “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” все эти выходные отменяются. Если же военное положение в мае не будет продлено, то выходные будут.

В июне праздник почти каждый день

В целом, июнь очень богат праздниками и тем кто любит праздновать можно делать это почти каждый день. Список следующий:

1 июня – День защиты детей

4 июня – Международный день защиты невинных детей – жертв агрессии

5 июня – Всемирный день окружающей среды

6 июня – День журналиста

8 июня – Всемирный день океанов

9 июня – День друзей

12 июня – Троица

14 июня – Всемирный день донора

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня – День участкового инспектора полиции

19 июня – День медицинского работника и День фермера

20 июня – Всемирный день беженцев

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине

23 июня – День государственной службы ООН и День государственной службы Украины

25 июня – Международный день моряка и День таможенника Украины

26 июня – Международный день ООН в поддержке жертв пыток и Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

28 июня – День Конституции Украины

Почти все эти праздники украинцам известны и большинство их хотя бы скромно, но празднуют.