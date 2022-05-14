Підписано новий закон, який змінить життя пенсіонерів

Нещодавно Президент України підписав закон “Про внесення зміни до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”, який вже набув чинності. За словами народних депутатів, цей закон відновить справедливість у деяких ситуаціях пов’язаних з виходом на пенсію. Пенсіонерам і особам, які незабаром вийдуть на заслужений відпочинок, ці оновлення точно сподобаються. Мова про передчасний вихід на пенсію, а також про щорічну індексацію, з якою завжди було повно прикрих нюансів.





Тепер виходити на пенсію можна за півтора роки до пенсійного віку

Згідно з даним законом, особа, яка втратила роботу за 1-1,5 роки до пенсії може не шукати іншу, а виходити на заслужений відпочинок. Але мова не про звільнення за власним бажанням, а про скорочення, чи ліквідацію компанії. Якщо в особи є повний страховий стаж, то їй нічого хвилюватися. Одразу ж після звільнення потрібно зареєструватися в Центрі зайнятості, але якщо відповідних вакансій немає, або ж особа не може на них працювати по стану здоров’я, то можна йти і оформлювати пенсію.

Також згідно з новим законом, достроковий вихід на пенсію дозволяється багатодітним батькам, тим хто виховує дітей з інвалідністю, або рідкісною хворобою.

Правила індексації тепер будуть прозорішими

Зміни торкнулися й щорічної індексації пенсій. Якщо раніше дату індексації чиновники встановлювали самостійно і нерідко могли затягувати, то тепер це буде стабільно 1 березня. Пенсії індексовуватимуть абсолютно всім категоріям пенсіонерів, хоча протягом попередніх років завжди хтось опинявся “за бортом”. Тепер ж всім перераховуватимуть виплати беручи до уваги рівень середньої зарплати по Україні, курс валют та загальний рівень цін в магазинах.