Шмигаль зробив важливу заяву стосовно оплати комунальних послуг

Від початку війни мільйони українців перестали виплачувати комунальні послуги. Людям банально нічим сплачувати тарифи. Уряд віднісся до цього з розумінням, тож ніяких штрафів, чи тим паче відключень немає. Щоправда й борг нікуди не дінеться. Його спишуть лише тим, хто втратив житло, або ж воно непридатне для проживання.





Списувати борги будуть від 24 лютого. Всіх інших закликають хоча б частково оплачувати комуналку, а натомість обіцяють не піднімати тарифи. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, на днях саме зробив таку заяву.

Тарифи не змінюватимуться ще протягом кільком місяців після воєнного стану

В Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення тарифів. Мовляв люди не мають чим оплачувати навіть теперішні ціни, не говорячи вже про завищені. Мораторій має діяти протягом усього воєнного стану і ще шість місяців після. За цей час, на думку Уряду, українці матимуть змогу трішки відновити своє матеріальне становище. На разі в Верховну Раду вже подають відповідний законопроєкт. Тож, якщо його затвердять, ціна на газ, воду та електроенергію будуть наступними:

Електроенергія: до 250 кВт * год – 1,44 гривні за 1 кВт * год. Понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Вода: Тарифи встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, тож поки дана установа не повідомляє про якісь зміни, тарифи ймовірно будуть старими.

Газ: Тут міністр енергетики та прем’єр-міністр Шмигаль впевнені, що ціна газу не зміниться за жодних умов, незважаючи на завершення опалювального сезону. Люди й надалі платитимуть по 7,9900 за 1 м³.

Також, й надалі діє допомога всім, хто прихистив переселенців. Такі люди можуть отримати по 450 грн компенсації за комунальні послуги, з розрахунку на кожну особу.