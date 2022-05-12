Пятница, 13 мая: нескольким знакам Зодиака рекомендуют поберечься в этот день

Пятница, тринадцатое всегда вызывает какие-то неприятные ассоциации. В народе говорят, что это магический день, и эта магия скорее черная. Верить этому или нет, каждый решает самостоятельно, но астрологи все же предостерегают несколько знаков быть очень осторожными. Им может не везти так сильно, что последствия этого дня будут отзываться еще очень долго. Так кому следует быть настороже? Рассказываем.





Овен

Представители этого знака будут чувствовать себя в этот день не очень хорошо. Скажутся проблемы со здоровьем. Как результат, производительность на работе будет низкая. Чтобы не провоцировать гнев руководства, лучше постарайтесь в этот день взять выходной, если это конечно возможно. Если нет, старайтесь не попадать руководству лишний раз в глаза.

Телец

Вам 13 мая придется делать сложный выбор и принимать важные решения. Не торопитесь, не действуйте на эмоциях, возможно даже с кем-нибудь посоветуйтесь. Решения эти будут касаться вашей сферы деятельности и от них может зависеть ваш доход в ближайшие несколько месяцев. Если прогадаете, очень будете жалеть.

Лев

Все ваши планы пойдут кувырком. Все будет идти не так, как вы хотели и планировали. Поэтому вы будете на грани нервного срыва. Постарайтесь взять себя в руки, чтобы не сильно портить нервную систему. К сожалению, конфликты будут и на работе и дома.

Стрелец

Стрельцов ждут проблемы на работе. Вам понадобится поддержка коллектива, но вы, к сожалению, не любите об этом просить. Хорошо подумайте, что в приоритете: ваша гордыня или деньги, которые вы рискуете из-за нее потерять. Финансовые риски, к сожалению, очень велики.

Рыбы

Рыбам угрожают большие проблемы в личной жизни. Вы рискуете разойтись со своей половинкой. Астрологи рекомендуют не пытаться удержать эти отношения. Отпустите, хоть поначалу и будет очень больно.