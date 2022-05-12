П’ятниця, 13 травня: кільком знакам Зодіаку рекомендують поберегтися в цей день

П’ятниця, тринадцяте завжди викликає якісь неприємні асоціації. В народі кажуть, що це магічний день, і магія ця швидше чорна. Вірити цьому, чи ні кожен вирішує самостійно та астрологи все ж застерігають кількох знаків бути дуже обережними. Їм може не щастити так сильно, що наслідки цього дня відгукуватимуться ще дуже довго. То кому варто бути насторожі? Розповідаємо.





О вен

Представники цього знаку почуватимуть себе в цей день не дуже добре. Дадуться взнаки проблеми зі здоров’ям. Як результат продуктивність на роботі буде низька. Щоб не провокувати гнів керівництва краще постарайтесь в цей день взяти вихідний, якщо це звісно можливо. Якщо ні, намагайтесь не потрапляти керівництву зайвий раз на очі.

Телець

Вам 13 травня доведеться робити складний вибір, та приймати важливі рішення. Не кваптеся, не дійте на емоціях, можливо навіть з кимось порадьтесь. Рішення ці стосуватимуться вашої сфери діяльності і від них може залежати ваш дохід у найближчі кілька місяців. Якщо прогадаєте, дуже будете шкодувати.

Л ев

Всі ваші плани підуть шкереберть. Все йтиме не так, як ви того хотіли та планували. Через це ви будете на грані нервового зриву. Постарайтесь взяти себе в руки, щоб не надто псувати нервову систему. На жаль конфлікти будуть і на роботі і вдома.

Стрілець

Стрільців чекають проблеми на роботі. Вам знадобиться підтримка колективу, але ви на жаль не любите про таке просити. Добряче подумайте, що в пріоритеті: ваша гординя чи гроші, які ви ризикуєте через неї втратити. Фінансові ризики на жаль дуже великі.

Риби

Рибам загрожують великі проблеми у особистому житті. Ви ризикуєте розійтися зі своєю половинкою. Астрологи рекомендують не намагатися втримати ці стосунки. Відпустіть, хоч спочатку й буде дуже боляче.