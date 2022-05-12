Кільком категоріям українців пенсії нараховуватимуть по-новому: зміни суттєві

На днях український Уряд ухвалив рішення, згідно з яким для кількох категорій населення суттєво зміняться умови нарахування пенсій. Мова про прийомних батьків, батьків-вихователів будинків сімейного типу та патронатних вихователів. Згідно з новим законопроєктом єдиний соціальний внесок буде нараховуватися та сплачуватися за цих людей, незалежно від того працюють вони, чи ні. Раніше ЄСВ сплачували лише за тих, хто не працює.





“Таким чином, при призначенні пенсії патронатним вихователям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам будуть враховуватись отримані ними суми грошового забезпечення”, – зазначили в Міністерстві соціальної політики.

В пресслужбі Міністерства додали, що зараз підтримати ці категорії населення, та надати їм належний соціальний захист дуже важливо, адже після війни їхні послуги матимуть велику затребуваність.

Днями перерахували пенсії родичам військовослужбовців, які загинули на війні

Також, на днях було перераховано пенсії всім особам, які втратили сина/доньку, чи чоловіка/дружину на війні. Мова про родичів військовослужбовців, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Мова про бійців тероборони, а також про всіх, хто загинув протягом останніх восьми років беручи участь в АТО. Доплата становила 1500 гривень. Пенсія даного типу захищена гарантіями, і не повинна бути нижчою ніж 7800 гривень, незалежно від того, скільки осіб в сім’ї її отримують. Дітям військовослужбовців виплачують не менше 6100 на кожного (пенсія при втраті годувальника).

Індексація тепер проводитиметься щорічно 1 березня

І з останніх оновлень пенсійного законодавства варто згадати недавній закон, який вже підписаний Президентом. Згідно з цим законопроєктом індексація проводитиметься кожного року 1 березня, і охоплюватиме абсолютно всі категорії пенсіонерів. Раніше дату індексації чиновники встановлювали на власний розсуд.