Вышел новый доллар специально для Украины: какой он с виду

В США выпустили две эксклюзивные монеты специально для Украины. Это серебряные инвестиционные монеты номиналом в один доллар, поразительно выделяемые своим дизайном. Эскизы монет придумал американский скульптор Адольф Александер Вайнман, назвав “Свобода, которая идет”. Данная информация уже появилась на официальной странице в Фейсбуке музея денег Национального Банка Украины.





“Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет”, – говорится в сообщении.

Монеты можно приобрести за 90-140 долларов

Монеты можно будет приобрести в среднем за 100 долларов, пока не известно, какое их количество будет выпущено. Однозначно коллекционеры будут охотиться на эти деньги, ведь это очень выгодная инвестиция.

На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая Свободу. На реверсе одной из монет женщина одета в платье желто-голубого цвета с венком из подсолнухов и таким же букетом. На реверсе другой женщина идет по подсолнечному полю на фоне желто-синего флага.



“Соцветия соняха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям и символическим воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа”, – рассказали в музее денег НБУ.

На аверсах обеих монет изображен американский орел в полете. Монеты есть в цветном варианте, и обычном.



Подобный дизайн когда-то использовался в Америке для разменной монеты номиналом в 50 центов. Ее чеканили в период с 1916 по 1947 годы.

Также монета с надписью “Слава Украине” появится в Эстонии. Для данной страны это первый случай, когда на монетах будет надпись на иностранном языке.