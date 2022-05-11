Вийшов новий долар спеціально для України: який він на вигляд

В Сполучених Штатах Америки випустили дві ексклюзивні монети спеціально для України. Це срібні інвестиційні монети номіналом в один долар, які разюче виділяються своїм дизайном. Ескізи монет придумав американський скульптор Адольф Александер Вайнман, назвавши їх “Свобода, яка йде”. Дана інформація вже з’явилася на офіційній сторінці у Фейсбук музею грошей Національного Банку України.





“Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет”, – йдеться у повідомленні.

Монети можна придбати за 90-140 доларів

Монети можна буде придбати в середньому за 100 доларів, поки невідомо, яка їх кількість буде випущена. Однозначно колекціонери полюватимуть на ці гроші, адже це неабияка вигідна інвестиція.

На реверсах обох монет зображена жінка, яка уособлює Свободу. На реверсі однієї з монет жінка одягнена в сукню жовто-блакитних кольорів з вінком із соняшників та таким же букетом. На реверсі іншої, жінка йде по соняшниковому полю на фоні жовто-синього прапора.

“Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня”, – розповіли у музеї грошей НБУ.

На аверсах обох монет зображений американський орел у польоті. Монети є у кольоровому варіанті, та звичайному.

Схожий дизайн колись використовувався в Америці для розмінної монети номіналом у 50 центів. Її карбували в період з 1916 по 1947 роки.

Також, монета з написом “Слава Україні” з’явиться в Естонії. Для даної країни це перший такий випадок, коли на монетах буде надпис іноземною мовою.