Более 6000 гривен: В Украине хотят штрафовать за ношение определенных видов одежды

С начала военного положения в Украине очень много и активно пересматривают законы. Дополняют, утверждают новые, например, сейчас увеличили штрафы за мат и нарушение покоя в общественных местах. Теперь еще планируют штрафовать за ношение военной и полицейской униформы. Если вы не военнослужащий, вы не имеете права носить форму. Это же касается и тех, кто не является правоохранителем. Почему-то с начала войны, на улицах городов стало больше людей в камуфляже, которые при этом никакого отношения к военной службе не имеют. Так вроде бы быть не должно и теперь за это хотят штрафовать.





Штрафы будут колебаться от 3000 до 7000 гривен

Если вы одели форму с отличием, то вскоре можете получить штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. Если вас повторно задержали по этому же нарушению, то штраф возрастет до 6800 грн или общественные работы на 30-40 суток.



Более того, согласно новому законопроекту запрещается носить даже одежду похожую на форму. То есть все, что похоже на камуфляж, лучше оставить до времен, когда по крайней мере закончится война.

Юристы раскритиковали закон и сомневаются, что его примут

Юристы уже раскритиковали закон и считают, что его, как минимум, нужно существенно

доработать. Мол в таком виде, как сейчас это нарушение прав человека и увеличение коррупционных рисков. Формулировка “одежда, напоминающая военную форму” очень размытая. Возможно, человек, одевший рубашку цвета хаки даже не задумывался, что кому-то из правоохранительных органов он напомнит камуфляж. То есть это не совсем корректный запрет. Во-вторых, в стране сейчас есть большое количество переселенцев, и они иногда банально не могут выбирать, что им носить.

Что ж, увидим в ближайшее время, появится ли действительно такой запрет и если да, то в каком виде.