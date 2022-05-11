Понад 6000 гривень: В Україні хочуть штрафувати за носіння певних видів одягу

Від початку воєнного стану в Україні дуже багато та активно переглядають закони. Доповнюють, затверджують нові, наприклад, зараз збільшили штрафи за матюки та порушення спокою в громадських місцях. Тепер ще планують штрафувати за носіння військової та поліцейської уніформи Якщо ви не військовослужбовець, ви не маєте права носити форму. Це саме стосується й тих, хто не є правоохоронцем. Чомусь відколи почалась війна, на вулицях міст побільшало людей в камуфляжі, які при цьому жодного відношення до військової служби не мають. Так начебто бути не повинно і тепер за це хочуть штрафувати.





Штрафи коливатимуться від 3000 до майже 7000 гривень

Якщо ви одягнули форму з відзнакою, то незабаром можете отримати за це штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. Якщо вас повторно затримали за цим же порушенням, то штраф зросте до 6800 грн, або громадські роботи на 30-40 діб.

Ба більше, згідно з новим законопроєктом забороняється носити навіть схожий на форму одяг. Тобто все що схоже на камуфляж, краще залишити до часів, коли принаймні закінчиться війна.

Юристи розкритикували закон та сумніваються, що його приймуть

Юристи вже розкритикували закон і вважають, що його, як мінімум потрібно суттєво

доопрацювати. Мовляв у такому вигляді, як зараз це порушення прав людини та виникнення корупційних ризиків. Формулювання “одяг, який нагадує військову форму” дуже розмите. Можливо людина, яка одягнула сорочку кольору хакі навіть не задумувалась, що комусь із правоохоронних органів вона нагадає камуфляж. Тобто це не зовсім коректна заборона. По-друге, в країні зараз є велика кількість переселенців, і вони інколи банально не мають змоги вибирати, що їм носити.

Що ж, побачимо найближчим часом, чи така заборона дійсно з’явиться і якщо так, то у якому вигляді.