Стало известно, за какую работу больше всего платят украинским беженцам в Польше

В Польше беженкам из Украины платят немалую заработную плату за работу, не требующую ни знания языка, ни профессиональных навыков. Большинство таких вакансий размещают предприятия пищевой промышленности – мясокомбинаты, рыбные заводы, производители разнообразных консерс и деликатесов. На такой работе украинкам платят до 3,6 тысячи злотых, а это около 24,5 тысячи гривен.





О выгодных вакансиях для женщин из Украины рассказали в своем пресс-релизе эксперты аналитического центра международного кадрового агентства Gremi Personal. Они также отметили, что популярность среди украинок пользуется работой в сфере обслуживания (гостиници, кафе, рестораны) и логистики (товарные склады).

В частности, упаковщицам заказов для клиентов интернет-магазинов в месяц платят 3,2 тыс. зл. (около 21,7 тыс. грн.). Горничные в отелях и помощницы поваров в ресторанах получают зарплату на уровне 3,5 тыс. зл. (23,8 тыс. грн.). За разбор мясной и рыбной продукции, а также упаковку работницы зарабатывают до 3,6 тыс. зл. (24,5 тыс. грн.). Причем все эти вакансии не нуждаются в специальных навыках, опыте в указаной отрасли или знании польского языка.

Стоит отметить, что сейчас в Польше уже начался высокий сезон, который продлится до начала декабря. В этот период количество рабочих мест, как правило, существенно увеличивается. Поэтому в ближайшее время местные заводы, склады, гостиницы и заведения питания смогут нанять до 60% больше беженок из Украины.

Напомним, что за время войны из Украины выехало около 5 миллионов граждан, большая часть из которых осела в Польше. Среди украинских беженцев преобладают женщины, для которых еще недавно в Польше было очень мало вакансий. Но со стартом туристического сезона, а также началом подготовки к следующим рождественским праздникам, количество рабочих мест для беженок из Украины может увеличиться более чем в 1,5 раза.