Стоит ли бежать в обменники: доллар может пересечь психологическую отметку уже вскоре

Ожидаемое понижение курса национальной валюты потенциально может вызвать обесценивание наличной гривны.

Каким может быть курс доллара в Украине летом 2023 года? Эксперты рассказали о факторах, влияющих на стоимость валюты, сообщает 24 канал.

Спрос на валюту может возрасти

Елена Коробкова, глава правления НАБУ, прогнозирует, что валютный рынок может столкнуться с негативными последствиями от перехода с июля на доконфликтную систему налогообложения топлива. Это предполагает, что ввоз этих товаров в Украину по “старой” стоимости естественным образом приведет к резкому росту спроса на валюту. Это потенциально может подтолкнуть курс к пику между 38 и 40 гривнами.

Однако Борис Кушнирук, специалист по экономике, настаивает на том, что спрос на валюту, наоборот, уменьшится: “Все топливо мы импортируем. Если цена на него вырастет из-за налогообложения, спрос может упасть. В результате потребность в иностранной валюте, необходимой для приобретения нефтепродуктов, также снизится.

Национальный банк может выполнить обязательства перед МВФ

Если Национальный банк решит скорректировать обменный курс в соответствии с договоренностями с МВФ, курс доллара начнет расти.

“Когда утверждают, что курс доллара должен быть свободным, это должно осуществляться в нормальных условиях. Сейчас экспорт Украины вдвое меньше импорта, и НБУ перекрывает этот разрыв. Это означает, что рынка нет. У нас есть один игрок, в данном случае Национальный банк, который все определяет”, – объясняет один из экспертов.

Кушнирук предполагает, что если НБУ сообщит о планируемой девальвации, он может обесценить наличную гривну по отношению к доллару. При таком сценарии наличный курс может обесцениться на 3-5%.