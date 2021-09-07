У коханні щастить не всім: астрологи назвали причини невдач для п’яти знаків зодіаку
У будь яких взаємовідносинах є період злетів та падінь, однак якщо невдача замінюється невдачею, потрібно вживати заходів.
Як стверджують астрологи, представникам деяких знаків зодіаку важко вибудувати гармонійні і міцні взаємовідносини. Дізнайтесь на кого чекають невдачі.
Близнюки (22.05 – 21.06)
Основною проблемою для Близнюків є те, що вони дуже не рішучі. Їм надзвичайно тяжко дається прийняття будь яких рішень, тому дуже часто вони не впевнені у виборі свого супутника. А також, Близнюкам дуже тяжко усвідомити, чого вони хочуть від взаємовідносин. Далеко не всі можуть сприймати її такими, як вони є.
Діва (22.08 – 23.09)
Уродженці знаку Діви, не надто емоційні партнери, але чудові, вірні та “домашні” супутники. Попри це, їм часто не таланить з коханням і взаємовідносинами. Діви схильні закохуватися раз і назавжди. Проте, коли взаємовідносини завершуються, їм важко забути образу. Діви розпочинають нові відносини, але дуже часто їх охоплює відчуття, що це вже не те.
Терези (24.09 – 23.10)
З однієї сторони терези, не дуже вимогливі у стосунках, але з іншої – їм дуже подобається романтика. Уродженцям цього знаку зодіаку, дуже важливо бути у взаємовідносинах, чи любити когось. Терези швидко закохуються до нестями і схильні вважати цю любов їх життям. Як результат вони часто страждають від скупих почуттів або через страх втратити партнера догоджають йому у всьому.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіонам не дуже щастить у коханні, а все тому, що вони надто сильні особистості. Знаходячись у відносинах з слабшими від них партнерами, Скорпіони дуже часто можуть принижувати свого партнера. А тоді бути розчарованими, що їм не вдалося зустріти гідну людину.
Козеріг (22.12 – 20.01)
Краще відкласти всі стосунки на потім – вважають представники цього зодіакального кола. Найважливіше для Козерогів в житті, досягти всіх кар’єрних цілей. Зазвичай вони не страждають від розривів у відносинах, чи відсутності партнера. Проте у коханні їм справді не щастить, бо в пріоритеті стоїть робота.
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