У коханні щастить не всім: астрологи назвали причини невдач для п’яти знаків зодіаку

У будь яких взаємовідносинах є період злетів та падінь, однак якщо невдача замінюється невдачею, потрібно вживати заходів.



Як стверджують астрологи, представникам деяких знаків зодіаку важко вибудувати гармонійні і міцні взаємовідносини. Дізнайтесь на кого чекають невдачі.





Близнюки (22.05 – 21.06)

Основною проблемою для Близнюків є те, що вони дуже не рішучі. Їм надзвичайно тяжко дається прийняття будь яких рішень, тому дуже часто вони не впевнені у виборі свого супутника. А також, Близнюкам дуже тяжко усвідомити, чого вони хочуть від взаємовідносин. Далеко не всі можуть сприймати її такими, як вони є.



Діва (22.08 – 23.09)

Уродженці знаку Діви, не надто емоційні партнери, але чудові, вірні та “домашні” супутники. Попри це, їм часто не таланить з коханням і взаємовідносинами. Діви схильні закохуватися раз і назавжди. Проте, коли взаємовідносини завершуються, їм важко забути образу. Діви розпочинають нові відносини, але дуже часто їх охоплює відчуття, що це вже не те.



Терези (24.09 – 23.10)

З однієї сторони терези, не дуже вимогливі у стосунках, але з іншої – їм дуже подобається романтика. Уродженцям цього знаку зодіаку, дуже важливо бути у взаємовідносинах, чи любити когось. Терези швидко закохуються до нестями і схильні вважати цю любов їх життям. Як результат вони часто страждають від скупих почуттів або через страх втратити партнера догоджають йому у всьому.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам не дуже щастить у коханні, а все тому, що вони надто сильні особистості. Знаходячись у відносинах з слабшими від них партнерами, Скорпіони дуже часто можуть принижувати свого партнера. А тоді бути розчарованими, що їм не вдалося зустріти гідну людину.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Краще відкласти всі стосунки на потім – вважають представники цього зодіакального кола. Найважливіше для Козерогів в житті, досягти всіх кар’єрних цілей. Зазвичай вони не страждають від розривів у відносинах, чи відсутності партнера. Проте у коханні їм справді не щастить, бо в пріоритеті стоїть робота.