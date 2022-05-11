Стало известно, будут ли украинцам приходить повестки в приложении “Дия”
На днях в Интернете распространялась информация, что в Министерстве цифровых трансформаций работают над тем, чтобы добавить в “Дию” новую опцию. Мол, сделать так, чтобы призывникам в приложении приходили повестки. Многих этот факт очень возмутил, некоторые даже поспешили удалить приложение. Учитывая массовое возмущение, пресс служба Минцифры сделала официальное заявление.
Данная информация – фейк
Информация о повестках в приложении не соответствует действительности. Это фейк, который слишком активно распространили в сети и продолжают распространять и дальше. В Министерстве даже не обдумывали такую возможность, ведь это не тот случай, когда можно обойтись только смартфоном. Вручать повестки можно только лично в руки.
Также в прессслужбе призывают в дальнейшем любую информацию об обновлении в “Дии” черпать из официальных источников, то есть на сайте Минцифры или же на официальных страницах в социальных сетях.
“Уточнили у команды. Мы такую информацию не можем подтвердить. Не знаем, кто ее распространяет”, – сообщила представитель прессслужбы.
Среди реальных обновлений “Дии” – возможность оформить выплаты для переселенцев, или тех 6500 гривен, которые предпринимателям выплачивают за каждое трудоустроенное временно перемещенное лицо. Также, в “Дии” уже восстановили почти все услуги, которые были временно заблокированы в первые месяцы войны.
Повестки пока временно прекратили вручать
Мобилизация еще продолжается, сейчас в некоторых регионах только началась третья волна, но процесс немного приостановили. Все из-за достаточного количества находящихся в резервах военнослужащих и достаточного количества тех, кого успели призвать во время первой и второй волн. На данный момент приоритет в том, чтобы научить этих людей, а затем, в случае необходимости, будут призывать новых.