Стало известно, будут ли украинцам приходить повестки в приложении “Дия”

На днях в Интернете распространялась информация, что в Министерстве цифровых трансформаций работают над тем, чтобы добавить в “Дию” новую опцию. Мол, сделать так, чтобы призывникам в приложении приходили повестки. Многих этот факт очень возмутил, некоторые даже поспешили удалить приложение. Учитывая массовое возмущение, пресс служба Минцифры сделала официальное заявление.





Данная информация – фейк

Информация о повестках в приложении не соответствует действительности. Это фейк, который слишком активно распространили в сети и продолжают распространять и дальше. В Министерстве даже не обдумывали такую ​​возможность, ведь это не тот случай, когда можно обойтись только смартфоном. Вручать повестки можно только лично в руки.

Также в прессслужбе призывают в дальнейшем любую информацию об обновлении в “Дии” черпать из официальных источников, то есть на сайте Минцифры или же на официальных страницах в социальных сетях.

“Уточнили у команды. Мы такую ​​информацию не можем подтвердить. Не знаем, кто ее распространяет”, – сообщила представитель прессслужбы.

Среди реальных обновлений “Дии” – возможность оформить выплаты для переселенцев, или тех 6500 гривен, которые предпринимателям выплачивают за каждое трудоустроенное временно перемещенное лицо. Также, в “Дии” уже восстановили почти все услуги, которые были временно заблокированы в первые месяцы войны.

Повестки пока временно прекратили вручать

Мобилизация еще продолжается, сейчас в некоторых регионах только началась третья волна, но процесс немного приостановили. Все из-за достаточного количества находящихся в резервах военнослужащих и достаточного количества тех, кого успели призвать во время первой и второй волн. На данный момент приоритет в том, чтобы научить этих людей, а затем, в случае необходимости, будут призывать новых.