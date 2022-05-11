Стало відомо, чи приходитимуть українцям повістки в додатку “Дія”

Днями в Інтернеті ширилася інформація, що у Міністерстві цифрових трансформацій працюють над тим, аби додати в “Дію” нову опцію. Мовляв, зробити так, щоб призовникам в застосунку приходили повістки. Багатьох цей факт дуже обурив, дехто навіть поспішив видалити додаток. Зважаючи на масове обурення пресслужба Мінцифри зробила офіційну заяву.





Дана інформація — фейк

Інформація про повістки в додатку не відповідає дійсності. Це фейк, який надто активно поширили в мережі і продовжують розповсюджувати й надалі. В Міністерстві навіть не обдумували таку можливість, адже мовляв це не той випадок, коли можна обійтися лише смартфоном.

Вручати повістки можна лише особисто в руки. Також у пресслужбі закликають надалі будь-яку інформацію про оновлення в “Дії” черпати з офіційних джерел, тобто на сайті Мінцифри або ж на офіційних сторінках у соціальних мережах.

“Уточнили у команди. Ми таку інформацію не можемо підтвердити. Не знаємо, хто її поширює“, – повідомила представниця пресслужби.

Серед реальних оновлень “Дії” – можливість оформити виплати для переселенців, або ж тих 6500 гривень, які підприємцям виплачують за кожну працевлаштовану тимчасово переміщену особу. Також, в “Дії” вже відновили майже всі послуги, які були тимчасово заблоковані в перші місяці війни.

Повістки наразі тимчасово припинили вручати

Мобілізація ще триває, зараз в деяких регіонах лише почалася третя її хвиля, але процес трохи призупинили. Все через достатню кількість військовослужбовців, які є в резервах, та достатню кількість тих, кого встигли призвати під час першої і другої хвиль. На даний момент пріоритет в тому, щоб навчити цих людей, а потім, якщо буде така потреба, призиватимуть нових.