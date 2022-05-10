Украинские банки меняют правила: что будет с долгами и кредитками?

С начала войны практически все популярные украинские банки ввели кредитные каникулы. Например, ПриватБанк не начислял никаких обязательных платежей и первоначально аннулировал комиссию за пользование кредитными деньгами. Впоследствии, правда, процентную ставку вернули, но в уменьшенном размере. Но война длится уже третий месяц и учреждения не могут больше идти на уступки клиентам, потому что рискуют обанкротиться. Поэтому с 1 июня ПриватБанк и все остальные завершают кредитные каникулы и возвращают стандартные условия кредитования. Единственное над чем еще раздумывают в банке, как поступить с людьми, которым действительно нечем платить долг. Возможно, им предложат какие-то особые условия.





Некоторым клиентам предложат реструктуризацию

Возможно тем клиентам, которые проживают в зонах боевых действий или потеряли абсолютно весь свой доход, или являются переселенцами, банк предложит какие-то индивидуальные условия обслуживания. Кроме того, пока еще обдумывается возможность оставить пониженную процентную ставку (сейчас она 1,7%).



Из-за нулевой ставки Приватбанк потерял миллионы гривен. К примеру, учредитель Монобанка Олег Гороховский в одном из интервью сказал, что если бы его банк ввел такие условия хотя бы на месяц, то потерял бы более 2 миллиардов гривен. Это было недопустимо, поэтому в Моно ограничились отсутствием штрафов и пени за неуплату кредита. За это учреждение получило шквал негативных отзывов.

НБУ подсчитал количество “плохих” кредитов

По состоянию на 1 марта общая задолженность по кредитам среди населения составляет 305 миллиардов гривен. Вероятно, сейчас эта цифра еще больше, и что наиболее интересно лишь 43 миллиарда это кредиты физических лиц. То есть, не отдают деньги предприниматели и крупные компании. Среди обычных клиентов, например, того же ПриватБанка, 7 из 10 продолжали выплачивать долг даже при наличии кредитных каникул.