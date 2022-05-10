Українські банки змінюють правила: що буде з боргами та кредитками?

Від початку війни практично всі популярні українські банки запровадили кредитні канікули. Наприклад, ПриватБанк не нараховував зовсім ніяких обов’язкових платежів і спочатку анулював комісію за користування кредитними грішми. Згодом, щоправда, відсоткову ставку повернули, але в зменшеному розмірі. Та війна триває вже третій місяць і установи не можуть більше йти на поступки клієнтам, адже ризикують збанкрутувати. Тому з 1 червня, ПриватБанк та всі інші завершують кредитні канікули і повертають стандартні умови з кредитування. Єдине над чим ще роздумують в банку, це як вчинити з людьми, які дійсно не мають чим сплачувати борг. Можливо їм запропонують якісь особливі умови.





Деяким клієнтам можливо запропонують реструктуризацію

Можливо тим клієнтам, які проживають в зонах бойових дій, або ж втратили абсолютно весь свій дохід, чи є переселенцями, банк запропонує якісь індивідуальні умови обслуговування. Крім цього, наразі ще обдумується можливість залишити понижену відсоткову ставку (зараз вона 1,7%).

Через нульову ставку Приватбанк втратив мільйони гривень. Приміром, засновник Монобанку Олег Гороховський в одному з інтерв’ю сказав, що якби його банк запровадив такі умови хоча б на місяць, то втратив би понад 2 мільярди гривень. Це було неприпустимо, тому в Моно обмежились відсутністю штрафів та пені за несплату кредиту. За це установа отримала шквал негативних відгуків.

НБУ підрахував кількість “поганих” кредитів

Станом на 1 березня, загальна заборгованість за кредитами серед населення становить 305 мільярдів гривень. Ймовірно зараз ця цифра ще більша, і що найцікавіше лише 43 мільярди це кредити фізичних осіб. Тобто не віддають гроші підприємці та великі компанії. Серед звичайних клієнтів, наприклад, того ж Приватбанку, 7 з 10 продовжували виплачувати борг навіть попри наявність кредитних канікул.