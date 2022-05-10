Украинцам добавили по 1500 гривен к пенсии: кто попал под перерасчет

На 2022 год Правительство анонсировало немало перерасчетов и доплат к пенсии, но война разрушила все планы. И некоторые категории граждан все же получают обещанную доплату. Речь о семьях погибших воинов, которым в апреле добавили к основной выплате еще по 1500 гривен. Эта доплата будет теперь начисляться на постоянной основе. Сейчас в Украине подобную пенсию получают более 2000 человек. Вероятно, их количество увеличится, ведь к сожалению военнослужащие продолжают гибнуть защищая Родину. Более того, данную надбавку будут начислять и родственникам умерших бойцов терробороны. С апреля эти люди имеют повышенные пенсионные гарантии почти на уровне с военнослужащими, поэтому и их семьи подпадают под льготы.





Для таких пенсий существуют специальные гарантии

О перерасчете сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная. Также она добавила, что данная категория пенсий покрывается определенными гарантиями, то есть выплата не может быть ниже указанных норм, а именно:

Не менее 7800 гривен на каждого родителя или супруга.

Не менее 6100 на каждого ребенка (пенсия по потере кормильца).

На такую ​​пенсию претендуют не только родственники погибших во время полномасштабного наступления России, но и родственники всех умерших во время АТО, а также всех добровольцев, участвовавших в боевых действиях.

Утвержден новый закон, который меняет правила индексации

К слову, на днях Владимир Зеленский подписал новый закон, согласно которому индексация теперь будет проводиться ежегодно 1 марта, и будет затрагивать абсолютно все категории пенсионеров. Пенсии будут перечисляться ориентируясь на курс валют, цены и уровень средней зарплаты в Украине. Напомним, что раньше время проведения индексации чиновники решали самостоятельно, теперь дата фиксирована.