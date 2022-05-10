Українцям добавили по 1500 гривень до пенсії: хто потрапив під перерахунок

На 2022 рік Уряд анонсував чимало перерахунків, та доплат до пенсії, але війна зруйнувала всі плани. Та деякі категорії громадян все ж отримують обіцяну доплату. Мова про сім’ї загиблих воїнів, яким в квітні добавили до основної виплати ще по 1500 гривень. Ця доплата тепер нараховуватиметься на постійній основі. Наразі в Україні подібну пенсію отримує понад 2000 осіб. Ймовірно їхня кількість збільшиться, адже на жаль військовослужбовці продовжують гинути захищаючи Батьківщину. Ба більше, дану надбавку нараховуватимуть й родичам померлих бійців тероборони. З квітня ці люди мають підвищені пенсійні гарантії, майже на рівні з військовослужбовцями, тож й їхні сім’ї підпадають під пільги.





Для таких пенсій існують спеціальні гарантії

Про перерахунок повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Також вона додала, що дана категорія пенсій покривається певними гарантіями, тобто виплата не може бути нижчою зазначених норм, а саме:

Не менше 7800 гривень на кожного з батьків, чи дружини/чоловіка.

Не менше 6100 на кожну дитину (пенсія по втраті годувальника).

На таку пенсію претендують не лише родичі тих, хто загинув під час повномасштабного наступу Росії, а й родичі всіх, хто помер під час АТО, а також всіх добровольців, які брали участь в бойових діях.

Затверджено новий закон, який змінює правила індексації

До слова, на дня Володимир Зеленський підписав новий закон, згідно з яким індексація тепер буде проводитися щорічно 1 березня, і зачіпатиме абсолютно всі категорії пенсіонерів. Пенсії перераховуватимуть орієнтуючись на курс валют, ціни та рівень середньої зарплати в України. Нагадаємо, що раніше час проведення індексації чиновники вирішували самостійно, тепер ж дата фіксована.