Стало известно, какие автомобили чаще всего пригоняют в Украину без платы за растаможку

Нулевое растаможивание, действующее в Украине уже больше месяца, дало свои плоды. На вторичном авторынке появился целый ряд свежепригнанных машин самых разных моделей. Специалисты популярного портала для автомобилистов Auto.ria составили свой рейтинг легковушек, которые чаще всего завозили в Украину без уплаты налогов. Большинство из них – модели 2009-2014 годов выпуска.





На первом месте по количеству ввозимых без пошлин экземпляров оказалась модель Volkswagen Passat. За последний месяц в Украину попало около 1160 тыс таких автомобилей, средняя стоимость которых составляет 10 600 дол.

Вторым в рейтинге стал Renault Megane. Одну из самых любимых моделей украинцев завезли в Украину в течение беспошлинного месяца в количестве 690 экземпляров. Приблизительная цена, которую правят по Megan на вторичном рынке – 7500 дол.

Третью строчку по популярности среди торговцев еврожелтами заняла Skoda Octavia, ввезенная в количестве 670 единиц. За такую машину сегодня просят не менее 6000 долларов. Но иногда цена доходит даже до 8600 долл., в зависимости от состояния автомобиля.

Остальные места в топе авто, которых в беспошлинном режиме пригнали больше всего, заняли следующие модели:

Volkswagen Golf – 8600 долл., 500 шт.;

Ford Focus –7000 долл., 440 шт.;

Volkswagen Jetta – 9200 долл., 400 шт.;

Opel Astra – 6700 долл., 400 шт.;

BMW X5 – 19 000 долл., 380 шт.;

Hyundai Sonata – 9000 долл., 350 шт.;

BMW 5 Series – 15 500 долл., 330 шт.;

BMW 3 Series – 13 000 долл., 310 шт.;

Audi A4 – 11 700 долл., 270 шт.;

Audi A6 – 16 000 долл., 250 шт.;

Renault Grand Scenic – 7800 долл., 240 шт.;

Opel Zafira – 7200 долл., 230 шт.

Стоит отметить, что льготы на бесплатное растаможивание подержанных автомобилей могут вскоре отменить. На рассмотрение Рады уже подготовили соответствующие законопроекты. Если он будет принят, за ввоз в Украину б/у автомобили снова придется платить пошлину, акциз и НДС. А это в свою очередь может существенно повлиять на их стоимость на вторичном рынке.