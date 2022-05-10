В Украине составили перечень профессий, которые после войны будут самыми нужными и высокооплачиваемыми

Из-за войны рынок труда в Украине попал в настоящий кризис. Количество вакансий резко уменьшилось минимум на 25%, а средняя зарплата по Украине сократилась с 15 000 гривен до 13 000 гривен. Ситуация начинает постепенно улучшаться, ведь война длится уже больше двух месяцев и бизнес постепенно адаптируется и начинает работать. Более того, хорошо повлияла на появление рабочих мест программа от Правительства, которая предусматривает предпринимателям выплату в размере 6500 грн за каждого трудоустроенного переселенца. Но как только закончится война рынок труда снова испытает трансформации. Эксперты прогнозируют резкий дефицит отдельных специалистов. Их Украине нужно будет больше всего.





Среди самых востребованных будет минимум пять категорий профессий

Сразу после войны доски объявлений будут красоваться вакансиями в сфере строительства, медицины, логистики, ИТ и военной отрасли. Кроме этого многие работники потребуются в аграрный сектор. Все эти специальности делятся на многие подкатегории. Например строительство – это достаточно обширное понятие, охватывающее десяток специалистов разного профиля.



Военнослужащие тоже будут нужны, ведь, вероятно, активно будет развиваться оборонный комплекс и военная промышленность. Специалисты в сфере логистики — это тоже несколько отдельных работников: водители, координаторы, менеджеры и так далее. Медицинский персонал от санитарок к врачам. Толковые айтишники тоже будут в спросе, ведь нужно будет развивать бизнес и экономику, а здесь без хороших программистов и тестировщиков некуда.

Зарплаты будут увеличиваться

До войны многих специалистов не хватало, ведь они выбирали заграничные заработки. Предприниматели понемногу поднимали зарплату, но не очень охотно. После войны этот недостаток рабочих рук будет ощущаться значительно острее, так что и оплата труда будет соответствующей, чтобы побольше украинцев выбирали зарабатывать дома.