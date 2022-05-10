В Україні склали перелік професій, які після війни будуть найпотрібнішими та високооплачуваними

Через війну ринок праці в Україні потрапив у справжню кризу. Кількість вакансій різко зменшилась мінімум на 25%, а середня зарплата по Україні скоротилась з 15 000 гривень до 13 000 гривень. Ситуація починає поступово покращуватися, адже війна триває вже більше двох місяців і бізнес потроху адаптовується та починає працювати. Ба більше, гарно вплинула на появу робочих місць програма від Уряду, яка передбачає підприємцям виплату у розмірі 6500 грн за кожного працевлаштованого переселенця. Та як тільки закінчиться війна ринок праці знову зазнає трансформацій. Експерти вже прогнозують різкий дефіцит окремих спеціалістів. Їх Україна потребувати найбільше.





Серед найзатребуваніших буде мінімум п’ять категорій професій

Одразу після війни дошки оголошень замайоріють вакансіями у сфері будівництва, медицини, логістики, ІТ, та військової галузі. Крім цього багато працівників потрібно буде в аграрний сектор. Всі ці спеціальності поділяються на чимало підкатегорій. Наприклад будівництво — це досить обширне поняття, яке охоплює десяток спеціалістів різного профілю.

Військовослужбовці теж будуть потрібні, адже ймовірно активно буде розвиватися оборонний комплекс та військова промисловість. Спеціалісти у сфері логістики — це також кілька окремих працівників: водії, координатори, менеджери і так далі. Медичний персонал від санітарок до лікарів. Толкові айтівці теж будуть у попиті, адже потрібно буде розвивати бізнес і економіку, а тут без хороших програмістів та тестувальників нікуди.

Зарплати будуть збільшуватись

До війни багатьох спеціалістів бракувало, адже вони обирали закордонні заробітки. Підприємці потроху піднімали зарплати, але не надто охоче. Після війни ця нестача робочих рук відчуватиметься значно гостріше, тож і оплата праці буде відповідною, аби побільше українців обирали заробляти вдома.