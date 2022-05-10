Всегда будут потыкать старыми обидами: названы самые злопамятные знаки Зодиака

Все мы можем иногда вспомнить старые обиды или в процессе ссоры вспомнить человеку о том, как больно он нам когда-то делал. Но злопамятность может быть разной. Есть люди, которые не забывают только реально жестокие обиды, а есть такие, кто годами будет вспоминать о настоящих мелочах. Они будут манипулировать этим, подкалывать, напоминать и провоцировать скандалы. Астрологи говорят, что такая черта, как чрезмерная злопамятность, присуща пяти знакам Зодиака.





Скорпион

Этот знак самый злопамятный из всех остальных. Он не только помнит абсолютно все обиды, но может рассказать их в мельчайших деталях. Более того, эти обиды не отпускают Скорпионов на протяжении многих лет. Поэтому не верьте, что они вас простили. Глубоко в душе они все еще держат на вас злобу и планируют месть.

Весы

Весы злопамятны, но этим они делают хуже себе, а не обидчику. Им присуща пассивная форма злопамятности, когда всю злобу они держат в себе. При встрече с обидчиком Весы будут мило улыбаться и делать вид, что все нормально, а потом дома будут бить боксерскую грушу, чтобы избавиться от ненависти, которая съедает их изнутри.

Телец

Тельцы очень контрастные личности. Они сами выбирают, кого им прощать, а кого нет. Если они по каким-то причинам не любят человека, то чтобы он не делал, Тельцы будут видеть во всем только негатив. Выйти из черного списка почти нереально. Тельцы открыто не мстят, но они очень хитрые и знают, как вроде бы нечаянно сделать кому-то больно.

Овен

Овны умеют прощать, но если обидчик сразу же признает свою вину и попросит прощения. Если нет, Овны это будут помнить очень долго. А если ситуация повторится – шансов завоевать доверие Овна у вас больше нет.

Лев

Львы слишком горды, чтобы церемониться со своими обидчиками. Они не будут напоминать вам о том, что вы обидели их. Они будут просто игнорировать вас на протяжении всей остальной жизни. Если же вы живете с Львом придется очень хорошо постараться, чтобы он вас простил и начал снова нормально относиться.