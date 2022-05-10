Завжди потикатимуть старими образами: названо найзлопам’ятніші знаки Зодіаку

Всі ми можемо інколи згадати старі образи чи в процесі сварки пригадати людині те, як боляче вона нам колись робила. Але злопам’ятність може бути різною.





Є люди, які не забувають лише реально жорстокі образи, а є такі, хто роками згадуватиме про справжні дрібниці. Вони маніпулюватимуть цим, підколюватимуть, нагадуватимуть та провокуватимуть скандали. Астрологи кажуть, що таку рису, як надмірна злопам’ятність, мають п’ять знаків Зодіаку.

Скорпіон

Цей знак найзлопам’ятніший із всіх решти. Він не тільки пам’ятає абсолютно всі образи, а й може розказати їх у найдрібніших деталях. Ба більше, ці образи не відпускають Скорпіонів впродовж багатьох років. Тому не вірте, що вони вас пробачили. Глибоко в душі вони все ще тримають на вас злість і планують помсту.

Терези

Терези злопам’ятні, але цим вони роблять гірше собі ніж кривднику. Їм притаманна пасивна форма злопам’ятності, коли всю злість вони тримають в собі. При зустрічі з кривдником Терези будуть мило посміхатися та вдавати, що все нормально, а потім вдома битимуть боксерську грушу та позбуватимуться від ненависті, яка з’їдає їх зсередини.

Телець

Тельці дуже контрастні особистості. Вони самі обирають кого їм прощати, а кого ні. Якщо вони з якихось причин не люблять людину, то щоб вона не робила, Тельці бачитимуть у всьому лише негатив. Вийти з їхнього чорного списку майже нереально. Тельці відкрито не мстять, але вони дуже хитрі і знають, як начебто ненароком зробити комусь боляче.

Овен

Овни вміють прощати, але якщо кривдник одразу ж визнає свою вину та попросить вибачення. Якщо ж ні, Овни це пам’ятатимуть дуже довго. А якщо ситуація повториться — шансів завоювати довіру Овна у вас більше немає.

Лев

Леви надто горді, щоб панькатися зі своїми кривдниками. Вони не будуть нагадувати вам про те, що ви їх образили. Вони просто ігноруватимуть вас впродовж решти життя. Якщо ж ви живете з Левом доведеться дуже добре постаратися, щоб він вас пробачив і почав знову нормально відноситися.