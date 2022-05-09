Враг получил возможность прослушивать телефонные разговоры украинцев: как себя защитить?

Еще раньше была опровергнута информация о том, что враг может прослушивать наши звонки, мол, у россиян нет такого ресурса. Но сейчас все отчасти изменилось. Речь в первую очередь об обитателях временно оккупированных территорий. Это Херсонская область и часть Запорожской. Там окупанты получили доступ к мобильному оборудованию, поэтому могут производить разнообразные манипуляции и перехватывать звонки. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО и рассказал, как можно защитить свою конфиденциальность.





Есть несколько специальных кодов, с помощью которых можно проверить свой телефон

Россияне могут совершать так называемую параллельную переадресацию вызовов. То есть, это ситуация, когда звонок поступает сразу на два телефонных номера: ваш и чужой. При этом заметить то, что вас прослушивают, невозможно. В трубке ничего не отдается и нет посторонних звуков. Есть только один способ узнать правду – проверить номер с помощью специальных кодов. Так вы узнаете, подключена ли к номеру параллельная переадресация.

Коды следующие:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – показывает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Эти коды подходят абсолютно для всех телефонов и мобильных операторов.

О чем-то конфиденциальном по телефону лучше не говорить

Если же у вас с кем-то должен состояться конфиденциальный разговор или такой, что может скомпрометировать вас перед оккупантами, лучше проведите его в мессенджерах, которые имеют защищенное шифрование. Кроме того, жителям временно оккупированных территорий рекомендуют регулярно очищать телефоны абсолютно от всего. Удаляйте фотографии, контакты, сообщения, чтобы в случае потери гаджета или кражи россиянами, вам и вашим близким ничего не угрожало.